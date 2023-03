TikTok zvažuje radikální krok. Mohl by se oddělit od mateřské ByteDance

Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok zvažuje oddělení do mateřské společnosti ByteDance. Doufá, že by jí tento krok mohl pomoci vyřešit obavy řady států – včetně Česka – o národní bezpečnost. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.