Autor: iDNES.cz , ČTK

15:51

Majitel sítě pro sdílení krátkých videí TikTok, čínská společnost ByteDance, musí zaplatit v EU pokutu přes 500 milionů eur (12,5 miliardy korun). Podle informovaných zdrojů agentury Bloomberg je sankce za to, že firma nelegálně odesílala údaje o evropských uživatelích do Číny. Pokutu by společnost měla dostat do konce dubna od irské komise pro ochranu údajů.