TikTok čelí v USA novým žalobám. Viní ho z poškozování duševního zdraví mladých

Protest před Kapitolem proti chystané legislativě, která by v USA zakázala sociální síť TikTok (13. března 2024) | foto: Reuters

Žaloby tvrdí, že síť TikTok záměrně používá software vyvolávající závislost, aby tak přiměla děti k co nejčastějšímu sledování videí, které jsou na ní umístěné, a zaměřovala na ně reklamu. Požadují proto po soudech uvalení finančních postihů.

„TikTok pěstuje závislost na sociálních médiích s cílem podpořit firemní zisky,“ uvedl generální prokurátor státu Kalifornie Rob Bonta. „TikTok se úmyslně zaměřuje na děti, protože ví, že ještě nemají schopnost vytvořit si zdravá omezení u návykového obsahu,“ dodal.

Žaloby jsou důsledkem vyšetřování sítě TikTok, které generální prokurátoři řady států zahájili v březnu 2022. „Kvůli návykovým sociálním sítím jako TikTok mají mladí lidé potíže se svým duševním zdravím,“ uvedla generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová.

Žaloba washingtonského federálního distriktu viní síť mimo jiné z toho, že usnadňuje sexuální zneužívání nezletilých. Živé přenosy na této sítí podle žaloby fungují jako virtuální striptýzový klub bez věkového omezení, píše Reuters.

„Platforma TikTok je ze své podstaty nebezpečná. Je to záměrně návykový produkt, který má přivést mladé lidi k závislosti na jejich obrazovkách,“ uvedl generální prokurátor Brian Schwalb.

TikTok minulý týden odmítl tvrzení, že na své síti děti dostatečně nechrání. „Ve skutečnosti nabízíme teenagerům a rodičům silná ochranná opatření,“ uvedl.

Americké ministerstvo spravedlnosti síť TikTok začátkem srpna zažalovalo, neboť se domnívá, že platforma dostatečně nechrání soukromí dětí mladších 13 let. Společnost ByteDance navíc vede s americkou vládou právní spor kvůli zákonu, na jehož základě by síť TikTok mohla být v USA zakázána, pokud ji firma do poloviny ledna neprodá.

Američtí zákonodárci se obávají, že Čína by síť mohla používat ke špehování Američanů. TikTok nicméně popírá, že by čínským úřadům poskytoval údaje o amerických uživatelích.