Téměř dva a půl metru vysoké monumentální astronomické stojací hodiny společnost představila zákazníkům 3. července, tedy v předvečer nejdůležitějšího svátku Američanů. Hodiny pocházející z roku 1893 a byly pro tento účel nově nově zrestaurované. Jeden z jejich 13 ciferníků zaznamenává počet let, které uplynuly od roku 1776, píše web The New York Times.
„Pro značku Tiffany, která je americká, má tento konkrétní detail velmi, symbolický význam,“ uvedl Nicolas Beau, výkonný viceprezident divize Tiffany Horlogerie, která se zabývá výrobou hodinek. V loňském roce společnost vyslala tým odborníků, aby prozkoumali tuto vzácnou časomíru, která byla uložena ve švýcarském Meyrinu.
|
USA vydají k výročí nezávislosti pasy s Trumpem, žijící prezident tam bude poprvé
Společnost Tiffany se následně rozhodla hodiny koupit, i když bylo zřejmé, že nefungují správně. „Bylo tam spousta rozbitých, zkroucených a promáčknutých součástí,“ uvedl Baptiste Guye, odborný hodinář ve společnosti specializující se na archivní kousky a později dohlížel na restaurování. „Uvědomili jsme si, kolik práce nás čeká.“
Excel i ultrazvuk
Hodiny o hmotnosti 250 kilogramů jsou zdobené bohatou intarzií a vykládané mušlí Abalone. Poté, co byl vyroben speciální podstavec pro stabilní uchycení hodin, byl stroj rozebrán a v říjnu začaly první restaurační práce ve Švýcarsku. Guye uvedl, že společnost Tiffany se při restaurování snažila co nejvíce využít techniky z 19. století, avšak k sledování postupu prací byla použita tabulka v programu Excel a k čištění obzvláště zašpiněných částí zase ultrazvukový přístroj.
Restaurátoři ale učinili jeden nečekaný objev: číselník s počtem let od získání nezávislosti uvázl na čísle 61, což je přesně počet let mezi získáním nezávislosti a rokem 1837, kdy byla založena společnost Tiffany. Značka uvedla, že neví, zda šlo o záměrné nastavení, nebo o pouhou náhodu.
|
United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA
Na sedmiměsíční renovaci hodin se podle Beaua podílelo asi tucet lidí, včetně odborníka na dřevo z Ženevy. V květnu byly hodiny v Meyrinu znovu smontovány a otestovány na přesnost a na začátku června se letecky dostaly do New Yorku. „Nyní se vracejí tam, kam skutečně patří, nemluvě o té neuvěřitelné shodě okolností, že se to odehrává tak krátce před výročím nezávislosti,“ uvedl Beau.
Technický skvost
Tento exemplář včetně výrobního štítku společnosti Tiffany & Co. si objednal železniční magnát a ve své době nejbohatší Američan William Henry Vanderbilt (1821–1885) a patří k nejsložitějším hodinám vyrobeným v Americe. Společnost Tiffany & Co. tento exemplář následně vystavila na Světové výstavě v Chicagu v roce 1893, kde patřil k jejím nejvýznamnějším vystaveným exponátům.
Tento velkolepý kus ve stylu Ludvíka XV. kombinuje výjimečnou estetiku s brilantně navrženými komplikacemi, Ve vykládaném rámečku se nachází 13 stříbrných a smaltovaných ciferníků. Každý poskytuje informace, které dokládají mechanické mistrovství tvůrců tohoto díla.
|
Tiffany má problém. Nesplněným slibem hodinek klenotnictví rozlítilo zákazníky
Nejvyšší ciferník zobrazuje polohu Slunce a Měsíce s horizontem nad mořem. Ze dvou ciferníků přímo pod ním ten zcela vpravo ukazuje věčný kalendář s označením znamení zvěrokruhu, měsíce, data, dne v týdnu a přestupného roku. Další ciferník je rozdělen na dvacet čtyři částí a stupňů od Greenwiche a obsahuje čas 31 významných měst po celém světě. Další udává hodinu dne nebo noci v dané lokalitě. Hodiny také měří aktuální rok podle juliánského kalendáře.
„Celé hodiny jsou skvostem amerického truhlářství, designu a hodinářství a byly jedním z nejúchvatnějších skvostů výstavy,“ uvedla aukční síň Sotheby’s, jejíž prostřednictvím se hodiny roce 2019 dražily. Vyvolávací cena byla 150–250 tisíc dolarů.