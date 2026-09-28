Po celé generace se lidé v tibetské oblasti Šan-nan živili především chovem jaků, ovcí, koz a pěstováním ječmene. Teď je však v rozkvětu nový obor – vinařství. Společnost Pazhu provozuje vinice po celém regionu, včetně jedné, kterou Guinnessova kniha rekordů označila za nejvýše položenou vinici světa.
Přestože produkce zatím negeneruje žádný zisk, je součástí širšího úsilí Pekingu o takzvanou „společnou prosperitu“. Ta má zajistit spolupráci mezi různými čínskými etnickými skupinami a integraci pohraničních regionů, jako je právě Tibet.
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Kromě toho ale průmysl vytváří pracovní místa a láká turisty. Pazhu zaměstnává 80 pracovníků na plný úvazek a každý z nich si měsíčně vydělá až 8 000 juanů, což je v přepočtu přes 25 000 korun. Další tři tisíce lidí z deseti okolních vesnic jezdí na vinici příležitostně vypomáhat.
„Než jsem sem nastoupil, živil jsem se jako stavař. Každý den jsem ale musel dojíždět hrozně daleko. Teď mám práci po celý rok skoro za rohem,“ uvedl pro Bloomberg jeden ze zaměstnanců Suo-lang Pien-pa.
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S ekonomickou integrací se ale pojí také tlak na větší kulturní a politickou uniformitu. Zákon o etnické jednotě, který vstoupil v platnost 1. července letošního roku, podporuje společnou národní identitu. Kritici ovšem tvrdí, že vláda tímto způsobem nadále omezuje svobodu vzdělávání a náboženského vyznání menšin.
Vývoz vína ana obzoru
Přestože je Pazhu unikátním vinařským počinem, potýká se s obchodními potížemi. Čína kdysi patřila k hlavním tahounům globální poptávky po víně, ale ta od roku 2017 zaznamenává prudký pokles, zejména u mladší generace. Na trhu je také poměrně silná konkurence z oblastí Ning-sia a Šan-tung.
Tibetská vína navíc nejsou levná. Jedna láhev se pohybuje kolem 777 juanů, což je téměř 2 500 korun. Dlouholetým experimentováním a křížením však vzniklo jedinečné červené víno Yajiang No. 1, které chutná po tmavém ovoci, bylinkách a minerálech z místní půdy. Populární je ale i zdejší chardonnay nebo ledové víno.
Zatím jsou produkty dostupné zejména v pevninské Číně, ale letos začalo Pazhu dodávat také do Hongkongu a Macaa. V budoucnu by chtěli dodávat i do celého světa. „Naším cílem je nejen zisk, ale také zlepšení životních podmínek místních obyvatel díky průmyslovému rozvoji. Bereme to jako naši společenskou odpovědnost,“ řekl zástupce generálního ředitele Li Siao-pching.