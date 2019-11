Kolaps impéria Thomas Cook pokračuje, konec německé pobočky zasáhne i Čechy

Necelá polovina ze zhruba 2 100 zaměstnanců by měla dostat výpověď. Více než tisícovka pracovních míst by však měla být zachráněna díky prodeji některých částí podniku, píše DPA.

„Je to smutný konec pro zaměstnance a zákazníky, kterým nemůžeme nabídnout žádné řešení, jak pokračovat jako celek,“ uvedla šéfka německé pobočky Stefanie Berková. Pobočka už minulý týden oznámila, že ruší veškeré zájezdy s datem odjezdu od 1. ledna 2020, i když jsou částečně nebo úplně zaplacené. Již předtím byly zrušeny zájezdy s odjezdem do konce letošního roku.

Podle Kappelové-Gnirsové se o záchranu podniku jako celku usilovalo, byl to však „herkulovský úkol“. „Existovala řada zájemců, mnozí se však polekali velikosti podniku a nákladů na počáteční financování,“ uvedla insolvenční správkyně. Pro některé části podniku se nicméně kupce podařilo nalézt, píše DPA.

Zadlužená britská společnost Thomas Cook, která patřila k nejstarším a největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí 23. září vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Krach společnosti je podle odborníků dosud největším případem úpadku cestovní kanceláře.

Nejasná budoucnost

Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, stále jedná s několika potenciálními investory o budoucnosti firmy. Výsledky jednání rozhodnou i o zájezdech v příštím roce, kterých má CK prodáno přes 500 pro přibližně 1 800 klientů, uvedl mluvčí firmy Jan Šrámek. Do konce letošního roku by mělo s CK odjet na dovolenou ještě asi 450 lidí.

Jednání o budoucnosti firmy se vedou už téměř dva měsíce. O jejich výsledku však podle Šrámka stále není jasno, zřejmý není ani termín možného rozhodnutí. Ve hře jsou přitom stále všechny možné varianty, a to prodej kanceláře novému vlastníkovi, osamostatnění společnosti nebo její likvidace.

Jednání budou klíčová i pro osud už prodaných zájezdů. Podle Šrámka by nyní mělo být rozhodnuto o všech zájezdech do konce letošního roku. Uskutečnit by se jich mělo kolem 150, zhruba stejný počet kancelář nejspíš zruší. „I když hledáme různé alternativy, v některých případech musíme přistoupit ke zrušení rezervace,“ uvedl. Neckermann v uplynulých týdnech rušil přibližně polovinu prodaných zájezdů. Kancelář zrušené zájezdy svým klientům průběžně proplácí, do dnešního dne tak uhradila více než 17 milionů korun.

Pro příští rok má kancelář prodáno přes 500 dovolených. Většina z nich jsou lyžařské zájezdy, u kterých CK většinou nezajišťuje dopravu. CK se podle Šrámka bude snažit zajistit, aby se uskutečnily podle plánu. Důležité však opět budou jednání s investory.

Ty rozhodnou i o případném obnovení prodeje nových zájezdů. Kancelář v současnosti zajišťuje pouze rezervace, které prodala ještě před krachem mateřské společnosti, nové zájezdy od konce září nenabízí. Neckermann například tak nemá pro příští rok prodány žádné zájezdy pro hlavní letní sezonu.