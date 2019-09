KOMENTÁŘ: Thomas Cook krachl. Výborně, cestovka byla „na odstřel“

To, že svoji smrt přežila nejméně o deset let, názorně ilustruje, proč Evropa ve světovém kontextu stále zřetelněji ztrácí na ekonomickém významu. Podobných „zombíků“ je totiž daleko víc. Při životě je drží jediné: miliardy a miliardy nově tištěných peněz, ať už vyjíždějí z rotačky Bank of England, či Evropské centrální banky.