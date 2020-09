Thomas Cook se vrací. Pod čínskou firmou bude prodávat zájezdy online

Zkrachovalá cestovní kancelář Thomas Cook se vrátí na scénu jako internetový poskytovatel zájezdů. K návratu, který by se měl uskutečnit ještě do konce tohoto roku, by cestovce měl pomoci čínský konglomerát, který zkrachovalou kancelář odkoupil.