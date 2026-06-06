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Thajsku došla trpělivost s neukázněnými turisty. Země zpřísní vízová pravidla

Jan Dvořák
  17:00
Thajská vláda oznámila, že zpřísní vízová pravidla a zkrátí délku bezvízového pobytu pro návštěvníky z více než devadesáti zemí z šedesáti na třicet dní. Ve většině případů bude platit nová lhůta maximálně třicet dnů. Není zatím jasné, kdy nová pravidla vstoupí v platnost, vláda zdůvodňuje krok kriminalitou a opileckými výstřelky cizinců. Běžní Thajci tento tvrdý postup vítají.
Pozdní odpoledne na Khao San Road, nejslavnější ulici v thajském Bangkoku,...

Pozdní odpoledne na Khao San Road, nejslavnější ulici v thajském Bangkoku, oblíbené čtvrti batůžkářů. (17. srpna 2007) | foto: Profimedia.cz

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Je pozdní odpoledne na Khaosan Road v Bangkoku, ulici známé jako ráj batůžkářů. Obsluha barů vábí kolemjdoucí ke vstupu a zve je nabídkami drinků. Po celé ulici se line vůně konopí, které se ve městě hojně prodává. Pouliční prodejci tu nabízejí vše od falešných tetování přes žabky až po ledové ovocné koktejly.

Tato ulice se svým proslulým rušným nočním životem už desítky let přitahuje návštěvníky z celého světa. Někteří Thajci však již mají dost neukázněných návštěvníků, kteří si zde rádi užívají večírky.

„Někteří lidé si myslí, že Thajsko je jedna velká párty,“ říká Thajka Minnie, která provozuje kanál na sociálních sítích Thai’d Up with Minnie, kde návštěvníkům přibližuje thajský jazyk a kulturu, píše portál The Guardian.

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Chystané změny v legislativě uvítalo mnoho místních, jimž se zajídají stále častější zpráv o nevhodném chování turistů, včetně zpráv o návštěvnících odmítajících platit účty v restauracích, virálních videí zachycujících rvačky opilců na ulicích a zahraničních párů vyhoštěných ze země údajně za to, že souložili v tuktuku. „Přibývá nespokojených Thajců, kteří si teď skutečně začínají uvědomovat, že takové chování nechceme,“ říká Minnie. „To ubližuje lidem, kteří tu skutečně žijí.“

„Cizinci, kteří přijíždějí do Thajska, se nesmějí chovat nevhodně, páchat protiprávní činy, šikanovat obyvatele hostitelské země ani se chovat způsobem, který je v rozporu s thajskou morálkou, kulturou nebo tradicemi,“ uvedl počátkem tohoto měsíce Arsit Sampantharat, tajemník ministerstva vnitra, v komentáři, o kterém informoval místní deník The Nation. Při oznámení změn ve vízovém režimu se úředníci odvolávali na národní bezpečnost, aniž by však uvedli další podrobnosti.

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Navzdory těmto trendům se vláda snaží najít rovnováhu mezi veřejným pořádkem a ekonomikou do značné míry závislou na zahraničních návštěvnících. Odvětví cestovního ruchu se podílí až dvaceti procenty na HDP a je hnacím motorem zaměstnanosti v celé ekonomice – od thajských luxusních hotelů a lázní až po prodejce potravin anebo taxikáře.

Nelegální podnikání

Thajsko trápí nejen zprávy o nevhodném chování turistů, ale také obavy, že zahraniční návštěvníci provozují nelegální podnikání nebo zneužívají vízová pravidla k tomu, aby zemi využívali jako základnu pro závažnější mezinárodní trestnou činnost.

Jihovýchodní Asie se v posledních letech stala centrem ilegálních podvodných aktivit, zločinné syndikáty často převážejí oběti obchodu s lidmi přes Thajsko do sousedních zemí, jako je například Myanmar, aby tam pracovali v ilegálních zařízeních. „Současný právní systém vytvořil mezeru, kterou mohou zneužít lidé se zlými úmysly,“ uvedla mluvčí thajské vlády Rachada Dhnadireková

Úřady již zahájily zátahy proti cizincům, kteří v turistických oblastech zakládají podniky nebo nelegálně vlastní pozemky bez řádných dokladů, avšak opoziční politici v Thajsku volají po dalších opatřeních v oblasti imigrace, včetně přísnějšího prověřování držitelů dlouhodobých víz a účastníků elitních programů pro získání trvalého pobytu.

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„To, co nás znepokojuje, nejsou turisté, ale spíše lidé, kteří sem přijíždějí na turistické vízum, ale zůstávají tu a nelegálně a podnikají,“ říká Chutima Jeeramongkolová, předsedkyně Asociace pro obchod a cestovní ruch v Pattayi.

Tvrdí, že zpřísnění vízových předpisů umožní lepší prověřování turistů a že důsledky pro cestovních ruch budou minimální, protože většina dovolenkářů tu obvykle nezůstává na delší dobu.

Zachovat kulturu

Většina turistů tvrdí, že změny v imigračních předpisech by jejich dovolenkové plány nijak neovlivnily. Juan Lunaová je v Thajsku na návštěvě se svým manželem a dvěma dětmi. Ačkoli tu stráví jen čtyři dny, tvrdí, že nová pravidla by rodině i tak poskytla dostatek času na cestování po Thajsku, kdyby se rozhodli prozkoumat zemi podrobněji.

Někteří však měli v plánu zůstat déle. Rudolf Guzsaly, který přijel z Maďarska, říká, že doufal, že tu zůstane alespoň šest týdnů. „Chápu to, protože s turisty je teď spousta problémů,“ říká, ale není přesvědčen, že tyto změny nevhodné chování vyřeší.

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„Většina turistů přijíždí jen na dva týdny, takže pokud chtějí dělat potíže, stihnou to za ty dva týdny,“ říká Guzsaly. Mnozí, stejně jako Minnie, doufají, že změny ve vízovém režimu pomohou ochránit to, co dělá Thajsko výjimečným.

V Thajsku se podle ní lidé často snaží brát ohled na ostatní. Dodává, že to může vést k tomu, že lidé zůstávají pasivní, když se turisté chovají nevhodně. Postoje se však nyní mění. „Myslím, že se Thajsko nyní opravdu snaží zachovat svou kulturu.“ uzavírá Thajka podle britského deníku.

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