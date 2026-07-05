Náměstek guvernéra Thajského úřadu pro cestovní ruch Nithee Seeprae v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že v době geopolitického napětí a sílící regionální konkurence je zaměření na turisty s vyššími útratami klíčové.
„Nemáme příliš obavy z počtu turistů, protože chceme z každého návštěvníka generovat větší příjmy. Zaměřujeme se na kvalitní trhy,“ zmínil.
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Zároveň poukázal na marketingové akce ve Velké Británii, kde se thajský turistický úřad zaměřil na cestovatele se zájmem o zdravotní péči, wellness, koncerty, festivaly či sportovní akce.
Aktuálně návštěvníci v zemi utratí v průměru zhruba 1 500 dolarů (32 000 Kč). Úřady chtějí, aby částka vzrostla na přibližně 2 400 dolarů (51 000 Kč). Celkové příjmy z turismu by přitom letos měly vzrůst jen mírně, a to na 1,55 bilionu bahtů (990 miliard Kč) z 1,54 bilionu bahtů v roce 2025.
Thajsko také ustupuje od příliš „volného“ režimu vstupu, který měl přilákat turisty, protože vedl i k vedlejším negativním jevům, jako je nárůst nelegální práce, překračování povolené délky pobytu anebo kriminalita.
Složitější přechod
Turismus nicméně tvoří přibližně pětinu thajské ekonomiky a hotely, restaurace či dopravci jsou na velkém objemu návštěvníků závislé. Destinace jako jako Phuket či Čiang Mai vyrostly na masovém turismu, což ztěžuje jejich přechod na model zaměřený na movitější návštěvníky.
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Agentura Bloomberg také upozornila, že Thajsko již nedominuje trhu s poměrem ceny a kvality tak, jak to bylo dříve. Svou pozici v regionálním turismu navíc posilují Vietnam a Indonésie. Silnější baht v posledních letech oslabil jednu z tradičních výhod Thajska.
Vybudovat silné odvětví masové turistiky trvalo zemi desetiletí. Kromě levné měny mu pomohla také popularita díky filmům a seriálům a boom čínských návštěvníků před pandemií.
Náměstek guvernéra Nithee Seeprae uvedl, že nová strategie by neměla vyloučit cestovatele s omezeným rozpočtem. „Pro Thajsko je luxus znamená smysluplné a exkluzivní zážitky. To je naše nová definice,“ řekl.