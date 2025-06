Západ vyhazuje, Asie trpí. Stará elektronika z Evropy zamořuje Thajsko

V průmyslovém areálu ve východním Thajsku prochází rukama Thitipas Choddaechachainunové hromady kovového šrotu, základních desek a starých počítačových klávesnic.

Společně s kolegy z thajského ministerstva průmyslu vzorky odpadu pečlivě balí do pytlů, aby je odvezli k analýze „Velká část z toho je evidentně elektronický odpad a společnost, která toto místo vlastní, nemá licenci na jeho zpracování,“ uvádí pro portál BBC. „Toto je v Thajsku rostoucí problém,“ doplňuje.

Choddaechachainunová se každý týden vydává na razie do nelicencovaných závodů, které se objevily v posledních letech. Sídlí většinou ve venkovských oblastech a mimo dohled úřadů.

I přes jejich úsilí se situace v zemi nadále zhoršuje. Podle ekologické organizace Earth Thailand se objem elektroodpadu proudícího do země za poslední dekádu zvýšil dvacetinásobně – z přibližně 3 000 tun ročně před čínským zákazem na 60 000 tun dnes.

Potíže v Thajsku vrostly poté, co Čína dovoz elektronického odpadu zakázala. A ačkoliv Thajsko v roce 2020 zavedlo vlastní zákaz, problém to nevyřešilo.

Většina odpadu je z USA a EU

Většina elektronického odpadu pochází z USA a Evropské unie, kde si lidé často obměňují mobilní telefony a počítače a kde je vysoká spotřeba elektrospotřebičů, jako jsou ledničky a pračky.

A ačkoliv má většina západních zemí zavedené zákony, které brání vývozu elektronického odpadu do jiných zemí, existují způsoby, jak je obejít.

Část odpadu je například úmyslně špatně označena jako „použité elektronické zboží k dalšímu prodeji“, aby pak po příjezdu byla rozebrána, roztavena a k získání cenných surovin.

Tavení je však špinavý proces – uvolňuje do ovzduší rtuť, olovo a další toxické výpary. Přináší ovšem miliony dolarů ze získaných kovů jako měď či zlato.

Podle thajského ministra průmyslu Akanata Promphana ovšem země z takových aktivit nic nemá. „Není to přínosné pro ekonomiku, ničí to životní prostředí, ohrožuje to obyvatele a jejich živobytí. Proto jsem vytvořil speciální tým, který má tyto nelegální podniky zcela potlačit,“ uvádí Promphan.

Podle něj mnoho recyklačních provozů v zemi vlastní Číňané. Cenné kovy se pak následně vyvezou do Číny.

„Thajsko to opravdu schytává,“ říká Jim Puckett, výkonný ředitel nevládní organizace Basel Action Network, která bojuje proti vývozu toxického odpadu. „Když dovezete tento špinavý materiál na recyklaci, kontaminujete půdu i obyvatele,“ doplňuje.

Boj Thajska s elektroodpadem je součástí mnohem většího celosvětového problému. Podle OSN vyprodukuje svět více než 60 milionů tun elektroodpadu ročně, což je dvakrát tolik než před 15 lety. Toto číslo má do konce dekády narůst o více než 30 procent.

Podle OSN se z toho méně než čtvrtina skutečně zodpovědně sebere a recykluje. Míra recyklace ovšem nestíhá tempo, jakým odpad vzniká. Některé státy již přijaly zákony, které nutí výrobce elektroniky, aby se o své výrobky na konci jejich životnosti zodpovědně postarali.

Thajsko plánuje přijmout vlastní legislativu. „Doufám, že tato bude přijata co nejdříve, možná koncem tohoto roku, možná začátkem příštího,“ říká Promphan. „Jsem plně odhodlán podniknout veškeré kroky proti tomuto nelegálnímu podnikání a zcela ho vymýtit,“ uzavírá.