Důsledky krize jsou nejviditelnější v Samut Sakhonu, klíčovém rybářském uzlu na pobřeží Thajského zálivu. Podle šéfa tamního sdružení obchodníků s rybami Jumpola Kanawareeho už v přístavu zůstává zakotvená více než polovina rybářských lodí. Ani plavidla, která dosud vyplouvají, nemají dlouhou perspektivu.
Náklady podle něj rostou tak rychle, že posádky i jejich rodiny přestávají mít na běžné živobytí. „Po 1. dubnu se může stát, že se ryby nebudou prodávat, protože rybářské lodě už nebudou schopny hradit náklady na posádku a jejich rodiny,“ uvedl Kanawaree pro agenturu Reuters.
Více než stomiliardový byznys
Thajský rybářský sektor přitom představuje významnou součást exportu země. Vládní data ukazují, že v roce 2024 tento asijský stát vyvezl rybí a mořské produkty v hodnotě sedmi miliard dolarů (téměř 150 miliard korun), a to mimo jiné do Spojených států, Japonska a Číny. Jakýkoli delší výpadek by tak nezasáhl jen pobřežní komunity, ale i širší ekonomiku a zahraniční obchod.
Napětí se promítlo především do cen pohonných hmot. Cena nafty v Thajsku ve čtvrtek vystoupala na 38,94 bahtu za litr (asi 25,3 korun), zatímco ještě v únoru činila 29,94 bahtu (19,55 korun). K růstu přispělo i ukončení státních dotací. Rybáři upozorňují, že hranice 40 bahtů (téměř 26 korun) za litr by pro mnohé znamenala definitivní stopku.
Zdražení se už podle některých posádek promítá do každodenní praxe. „Teď, když ceny vzrostly, snažíme se plout pomaleji, což zase ale vede k nižšímu úlovku,“ vysvětlil rybář Boonchoo Lonluy s tím že „takhle se nedá žít.“
Tvrdší rána než covid
Trh v Samut Sakhonu běžně odbaví kolem 800 tun ryb denně z 22 pobřežních oblastí. Současná situace je ale podle místních zdaleka nejhorší za poslední desítky let. „Je to tvrdší rána než jakou pro nás představovala pandemie covidu-19,“ popsal Kanawaree.
Přesto se v uplynulých dnech do přístavu ještě vracely některé lodě s dříve natankovanými zásobami. Na molech pak rybáři vykládali krevety, makrely nebo olihně. Další výjezdy jsou ale stále nejistější. „Více ztrát už zvládat nemůžeme, budeme muset zakotvit kvůli ceně paliva, “ uvedl rybář Prariyes Maneesumphan.
Thajská vláda mezitím připravuje podpůrný balík. Ministr financí Ekniti Nitithanprapas ve středu oznámil, že kabinet chystá pomoc pro rybáře včetně dodávek bionafty B20 a palmového oleje, které mají zabránit dalšímu zdražování. Úřady zároveň uvádějí, že země má zásoby ropy přibližně na 100 dní.