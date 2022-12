Rusové se vrací do Thajska. Používají neruské platební karty

Podle aktuálních informací thajského ministerstva pro cestovní ruch zavítalo během října do Thajska více než 44 tisíc Rusů. Ještě v březnu letošního roku, a tedy měsíc po vypuknutí války na Ukrajině, jich bylo méně než 10 tisíc. Přispělo tomu i obnovené letecké spojení mezi Moskvou a thajským ostrovem Phuket.

„Ruští turisté nyní v příletových halách dominují,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Bhummikitti Ruktaengam z phuketské Asociace pro turismus. Rusové nyní tvoří asi 20 procent všech zahraničních turistů, kteří do této destinace míří, dodal. Letovisko je známé hlavně pro své nedotčené národní parky i krásné pláže.

Současná situace je tak naprosto odlišná s tím, co bylo v Thajsku obvyklé ještě pár měsíců zpět. V té době tu totiž bylo poměrně obtížné na Rusa narazit, a to mimo jiné i kvůli tomu, že ruští turisté měli četné problémy s placením v důsledku odpojení ruských bank od platebního systému SWIFT. Negativní dopad však na ně měl i oslabený ruský rubl nebo omezený počet leteckých spojů.

Thajská ekonomika ale ruské turisty nyní s nadšením vítá, a to i vzhledem k chybějícím cestovatelům z Číny. Jde o klíčový prvek pro udržení stability tamějšího národního hospodářství.

Data naznačují, že průměrně Rusové na území Thajska stráví dvanáct dní. K placení používají kreditní karty, které byly vydány v jiných zemích. Nejčastěji pak na Blízkém východě či v Dubaji, jak pro agenturu Bloomberg uvedl prezident thajské Rady pro cestovní ruch Thanet Supornsahasrangsi.

Během prvních deseti měsíců letošního roku přijelo do Thajska více než 147 tisíc ruských turistů. To je však jen asi desetina z celkového počtu 1,5 milionu turistů, kteří do země přijeli v roce 2019 a utratili zde asi 3,3 miliardy dolarů. Tím se podle oficiálních údajů stali třetími nejvíc utrácejícími zahraničními turisty.

Thajsko očekává, že příští rok na svém území přivítá více než 20 milionů návštěvníků, což je dvojnásobek letošního počtu. Stále je to ale asi o padesát procent méně než před pandemií.