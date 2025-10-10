Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek

  13:08
Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku 2026 bude od všech příchozích turistů ze zahraničí vybírat jednorázový poplatek za vstup do země. Pobyt v Thajsku se už za pár měsíců zdraží o 300 bahtů, což je v přepočtu asi 193 korun.
Dechberoucí prosluněná pláž na ostrově Koh Yao Yai

Dechberoucí prosluněná pláž na ostrově Koh Yao Yai | foto: pro iDNES.cz

Thajský ostrov Khao Phing Kan, nebo také Ostrov Jamese Bonda
Ostrůvek Khao Phing Kan se v bondovce Muž se zlatou zbraní objevil v roce 1974...
Zátoka Phang Nga bývá označování za jedno z nejkrásnějších míst na světě.
Naše výletní loď longtail
20 fotografií

Thajský ministr pro cestovní ruch a sport Atthakorn Sirilatthayakorn poplatek označil jako nezbytný krok pro ekonomické zotavení země po koronavirové pandemii. Dodatečné příjmy do státního kasy by měly pomoci i s financováním dopravní infrastruktury, píše portál Der Standard.

Poplatek se nebude týkat pouze dětí do dvou let věku, diplomatů a osob, pro které je Thajsko pouze přestupní destinace, ať už po silnici, vlakem či letecky.

Turisté budou mít možnost poplatek hradit prostřednictvím mobilní aplikace, na speciální webové stránce nebo dokonce již při nákupu letenek přímo u aerolinek. Navázán by měl být na speciální digitální příjezdovou kartu, kterou musí turisté při příjezdu do země vyplňovat.

Debaty se vedou už pět let

Zdanění turistů se v Thajsku řeší již od roku 2020. Tamní politici se ale na konkrétní podobě nedokázali shodnout. Mimo jiné proto, že snahu o zavedení poplatku výrazně kritizovaly cestovní kanceláře. Ty poukazovaly na možné negativní důsledky kroku, který by mohl vést k úbytku turistů. Analytici pak často upozorňovali na vysoké náklady související s výběrem poplatku i možné technické potíže.

Navzdory poplatku ale Thajsko pro turisty z Evropy zůstane poměrně levnou cílovou destinací. Nová povinnost tedy většinu turistů od návštěvy země neodradí. „Kdo si může dovolit cestovat přes půl světa, určitě ho takový poplatek nepřesvědčí o opaku,“ píše o novém opatření Der Standard.

Zájem turistů o Thajsko ale není letos takový, jak se původně očekávalo. Vláda před nedávnem snížila svůj odhad zisků a nově očekává, že za celý rok 2025 se do Thajska místo původních 40 milionů nakonec vypraví jen 33 milionů turistů.

Příjmy z turismu tvoří až čtvrtinu hrubého domácího produktu Thajska, a proto sedmimilionový výpadek se na chodu země z ekonomického pohledu podepíše. „Turismus je srdcem naší ekonomiky,“ uzavřel pro Der Standard thajský ministr pro cestovní ruch a sport Atthakorn Sirilatthayakorn.

