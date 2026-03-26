Thajsko sčítá ztráty z turismu. Kvůli válce letos přijde o miliony návštěvníků

Autor:
  15:02
Thajsko se v poslední letech těší z rostoucího zájmu zahraničních turistů. Pokud však bude pokračovat válka na Blízkém východě, mohou být letošní čísla výrazně slabší než loni. Úřady již zveřejnily prognózu, podle níž by do země letos mohlo dorazit nejméně návštěvníků za poslední tři roky. Meziročně by mohl počet turistů klesnout až o tři miliony.
Turisté u bankogského chrámu (11. června 2023)

Dechberoucí prosluněná pláž na ostrově Koh Yao Yai
Thajský ostrov Khao Phing Kan, nebo také Ostrov Jamese Bonda
Ostrůvek Khao Phing Kan se v bondovce Muž se zlatou zbraní objevil v roce 1974...
Zátoka Phang Nga bývá označování za jedno z nejkrásnějších míst na světě.
45 fotografií

Thajská ekonomika je na cestovním ruchu závislá. Pokud do země letos skutečně dorazí o tři miliony turistů méně než v roce 2024, přijde podle odhadů tamní hospodářství zhruba o 150 miliard bahtů (95 miliard Kč). To představuje přibližně desetinu celkových příjmů, které Thajsko loni z turismu získalo, píše agentura Bloomberg.

Do prognóz ale výrazně zasáhla válka na Blízkém východě. Letecké společnosti reagují na růst cen paliv zdražováním letenek a část lidí proto své cestovní plány omezuje nebo odkládá. Dražší ropa a zemní plyn navíc zvyšují tlak na inflaci napříč světovou ekonomikou, což může ochotu domácností utrácet za zahraniční cesty rovněž oslabit.

Všudypřítomné ztráty

Počet turistů by se tak letos mohl propadnout na úroveň roku 2023, kdy do Thajska dorazilo zhruba 28 milionů lidí. Původní plány vlády přitom byly výrazně ambicióznější. Země si pro letošní rok stanovila cíl přilákat až 35 milionů zahraničních návštěvníků. „Ztráty pocítíme všude,“ uvedla v rozhovoru pro agenturu Bloomberg tajemnice thajského ministerstva turismu a sportu Natthriyi Thaweevongová.

Výrazný úbytek návštěvníků přitom Thajsko očekává i v případě, že by se konflikt podařilo uhasit už do konce března. I tak by letos mohlo přivítat meziročně zhruba o dva miliony zahraničních turistů méně. Úřady se proto snaží škody alespoň zmírnit a přizpůsobují marketingovou strategii, nově se více zaměřují na movitou klientelu z Blízkého východu, která hledá bezpečné dovolenkové destinace mimo oblast konfliktu.

Vláda chce z tohoto regionu letos přilákat alespoň 200 tisíc návštěvníků. Turisté ze zemí jako Saúdská Arábie či Spojené arabské emiráty totiž patří dlouhodobě k nejštědřejším. Thajsko na klientelu z Blízkého východu chce cílit i proto, že proti Evropanům či Asiatům jsou tito turisté mnohem méně citliví na růst cen letenek.

Lekce z covidu

Turismus momentálně představuje asi 12 procent celkového HDP. Už loňský rok ale nebyl pro Thajsko ideální, a to i kvůli rozsáhlým záplavám nebo konfliktu s nedalekou Kambodžou. Země přivítala celkem 32,97 milionů zahraničních turistů, což meziročně bylo o více než 7 procent méně. Letos by tento propad mohl pokračovat.

„Dlouhé roky platí, že se turismus řadí k hlavním pilířům růstu naší ekonomiky. Nyní ale hrozí, že zpomalí,“ prozrazuje obavy tajemnice thajského ministerstva turismu a sportu Natthriyi Thaweevongová. Vláda podle ní připravuje několik opatření na jeho podporu. Ve hře je snížení daní pro hoteliéry nebo regulace pohonných hmot tak, aby autobusy přepravující turisty měly zajištěný dostatečný příděl paliv.

Thajsku se tak nedaří příliš vzpamatovat z propadu turismu již od koronavirové pandemie, kdy se cestovní ruch napříč Asií v podstatě zastavil. Od počátku roku 2026 do 22. března zemi navštívilo asi 8,54 lidí ze zahraničí, což představuje meziroční pokles asi o 3 procenta, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.