Modeling nevynáší. Řada modelek se nejen neuživí, ale ještě se zadluží

Anna (redakce BBC změnila její jméno), pracuje jako modelka od svých 17 let. Objevila se na přehlídkách značek Prada, Mulberry, Comme des Garcons a mnoha dalších. Ani po třech letech ale nedokázala splatit celých 10 tisíc liber (292,3 tisíce korun), které dluží modelingovým agenturám.

První dluh - 350 liber (10,2 tisíce Kč) si udělala u agentury ve své rodné západoevropské zemi za album fotek. Pak letěla na casting do Londýna, náklady na cestu se opět připsaly na vrub jejího účtu u agentury. Suma, kterou dlužila, narůstala. „Nabídli mi, jestli chci mít řidiče. Už ale nezdůraznili, že za to musím zaplatit a že je to dost drahé,“ stěžuje si.

Problém je, že ačkoli agentury náklady na cestování, ubytování a útratu na místě za modelky hradí, běžně chtějí peníze zpět. Pokud tedy modelka jela například na londýnský Fashion Week, který začal minulý pátek, a nedostala tam práci, své agentuře dluží za dopravu tam a zpět. To se Anně stalo, když jí bylo 18. Letěla na castingy na newyorský Fashion Week, nakonec se jich ale nemohla kvůli nemoci zúčastnit.

Dva roky podle svých slov nedostávala skoro žádný plat, protože agentury v Paříži, Londýně a New Yorku její honoráře použily na úhradu dluhů.

Ruská modelka pracující v Paříži Jekatěrina Ozhiganovová říká, že je potřeba začít o zadlužování modelek s cílem uspět v jedné z nejméně jistých profesí, nahlas mluvit a problém řešit. Žena se podílela na založení první francouzské asociace na ochranu práv modelek Model Law. „Dřív bylo tabu sexuální násilí. Teď se na každém rohu křičí o sexuálním vykořisťování, ale o penězích nechce nikdo mluvit,“ podotýká.



Úspěch v modelingu se částečně měří i penězi, které člověk vydělává. Proto modelky nejsou o problému ochotny příliš hovořit. Ozhiganovová modelkám pomáhá lépe porozumět jejich financím. „Problémem je nedostatek informací. Modelky nevědí, co dostanou,“ tvrdí.

Do finančních potíží se mohou dostat modelky ze všech koutů světa, ty z chudších zemí jsou ale zranitelnější. „Jako jakýkoli jiný pracovník přijíždějící do víc prosperující ekonomiky,“ míní Ozhiganovová. „Velký problém je jazyk - modelky nerozumějí smlouvě. Je to skok do prázdna,“ doplnila.



Navíc modelek, které chtějí uspět, je hodně. Práci dostane jen málo z nich a některé za směšné peníze. Například focení pro některé časopisy je neplacené. Za den předvádění na týdnu módy modelky dostanou od 50 do 1000 nebo více liber (1500 až 29 300 Kč). Za účast na kampani některé značky se platí desítky nebo tisíce liber.

Agentura dluh nevymáhá, tvrdí šéf asociace

Podle Johna Hornera, ředitele Britské modelingové asociace, nelze dluh modelek brát jako standardní dluh. Pokud se mladé modelce kariéra nevydaří a odejde, agentura po ní dluh nevymáhá, prostě investici odepíše.

Londýnská agentura Models 1, kterou Horner vede, eviduje za modelkami „pohledávky“ ve výši 60 tisíc liber (1,75 milionu Kč). Část z nich nemusí být nikdy splacena, pokud se některé nepodaří nastartovat kariéru.

Horner tvrdí, že agentury jsou povinné modelkám každý měsíc předložit seznam nákladů k jejich tíži. Není si ale jist, jestli ho ženy vždy čtou. Podle něj nejúspěšnější modelky počáteční investici brzy splatí a začnou vydělávat „do plusu“.

Esther Kinnear-Derungsová je spoluzakladatelkou malé londýnské agentury Linden Staub, která se tři roky snaží dosáhnout toho, aby se s modelkami zacházelo lépe. Podle ní je problém přístup mnoha agentur, které modelky vnímají jako nahraditelné zboží. Je veřejné tajemství, že některé velké agentury na týdnech módy používají přístup „hodíme stovky dívek na zeď a uvidíme, které se přichytí“, tvrdí Kinnear-Derungsová.

Podle ní jsou nejzranitelnější dívky z východní Evropy. Jejich rodiče je chtějí poslat do ciziny s očekáváním, že je tam čeká zlom. A neptají se na podrobnosti. Samy dívky nemají dost zkušeností s vedením svých financí nebo kariéry.

„Máme odpovědnost za školení modelky od prvního dne, ať už pochází ze Sibiře, Afriky nebo Londýna,“ věří Kinnear-Derungsová.



Candice (redakce změnila její pravé jméno) je francouzská modelka s východoafrickými předky. Na začátku neměla podle svých slov „ani šajnu“ o tom, o kolik se na její vrub navyšuje účet za cestování a útraty. „Když dostanete první práci, dojde vám, že to nebylo zadarmo. Jdete si říct o peníze a dozvíte se, že žádné nedostanete, protože máte dluh,“ popisuje.

I když finanční riziko leží nakonec na agenturách, modelky jsou podle Candice pod psychickým tlakem. „Je to pokaždé jako gambling, když cestujete na týden módy s rizikem, že po návratu budete dlužit víc, než když jste odjeli,“ říká. „Možná 40 procent, možná i víc modelek jede domu s prázdnou. Proto je to tak stresující,“ uzavírá.