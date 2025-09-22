Největší světové ekonomiky plánují zvyšovat těžbu fosilních paliv, říká studie

Nová studie jménem Production Gap 2025, za kterou stojí Stockholmský enviromentální institut, think-tank Climate Analytics a Mezinárodní institut pro udržitelný rozvoj, zjistila, že s mnohem výraznějšími objemy těžby fosilních paliv než v roce 2023 momentálně počítají Spojené státy americké, Kanada, Brazílie, Čína, Rusko či třeba Saúdská Arábie, píše The Guardian.
Uhelná párty neskončila. Banky nadále podporují fosilní paliva, říká zpráva
Studie varuje, že pokud se těžba fosilních paliv opravdu bude v dalších letech zvyšovat, musí lidstvo počítat s negativními důsledky. Svět by totiž již v roce 2030 vyprodukoval více než dvojnásobek fosilních paliv, než jaké předpokládá Pařížská dohoda z roku 2015, ke které se mnoho států po celém světě zavázalo.
Blíže klimatickému kolapsu
S výraznější těžbou ropy a plynu v dalších letech navzdory plánům v roce 2023 počítá celkem 11 ze 20 zemí, na které se studie zaměřila. „Produkce fosilních paliv již musí začít klesat. Každý rok zpoždění zvyšuje riziko klimatického kolapsu,“ varuje Emily Ghoshová, která se na studii Stockholmského institutu pro životní prostředí podílela.
Proto vyzývá státy po celém světě, aby okamžitě omezily své investice do uhlí, ropy i zemního plynu a finance přesměrovaly na zelenou energetickou transformaci. Doplňuje, že pouze budování větrných elektráren není dostatečné. Změnit se podle ní musí celý systém, a to včetně distribuce i spotřeby.
Konec těžby hnědého uhlí v dole Bílina. Český báňský úřad potvrdil rok 2033
Kromě výraznější těžby ropy a zemního plynu počítá mnoho ekonomik i s uhlím, od něhož se třeba země Evropské unie zcela odklání, a to přesto, že na glasgowském summitu COP26 v roce 2021 se účastníci na omezování využití uhlí dohodli. Kromě Ruska, Kolumbie či Indie se zvýšením těžby však v dalších letech počítá třeba i Austrálie. Klesat by naopak měla v Německu či Indonésii.
Hlas fosilní lobby
„Mnohé státy bohužel stále přemýšlejí v paradigmatu minulosti a energetická transformace probíhá jen velmi pomalu. I hlas fosilní lobby je čím dál čistější, což přechod k čistší ekonomice komplikuje,“ komentuje aktuální trendy analytik Neil Grant z think-tanku Climate Analytics.
Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí
Grant se domnívá, že význam obnovitelných zdrojů sice roste, momentálně ale fosilní paliva spíše doplňují. Zároveň varuje, že do budoucna by spotřeba fosilních paliv mohla růst i kvůli klesající ceně, která by naopak motivovala k výraznější spotřebě.
Výsledky studie přicházejí jen pár dnů před setkáním světových lídrů v New Yorku s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Očekává se, že právě on bude na země naléhat, aby před listopadovým summitem COP30 v Brazílii předložily nové závazky ke snížení emisí skleníkových plynů, uzavírá The Guardian.