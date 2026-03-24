Texaskou rafinerií otřásl výbuch. Oblak černého kouře vyděsil místní

Jan Dvořák
  10:06
Výbuch v rafinerii společnosti Valero Energy ve městě Port Arthur v Texasu, k němuž došlo 23. března přibližně v 19:22 místního času, vedl úřady k vydání varování pro některé obyvatele západní části města. Mají zůstat ve svých domovech. Zástupci továrny oznámili, že všichni zaměstnanci jsou v pořádku.

Podle místní stanice KFDM, která je přidružená k síti CBS, byly po incidentu vidět plameny a vysoký oblak kouře. Výbuch byl podle svědků slyšet až na vzdálenost 15 kilometrů. Otřásl okolními domy a poté svědci viděli plameny a hustý kouř stoupající z areálu rafinerie. „Příčinou exploze byl pravděpodobně průmyslový ohřívač,“ uvedla šerifka Zena Stephensová podle agentury Reuters.

Společnost Valero Energy v prohlášení uvedla, že při nehodě nebyl nikdo zraněn a všichni zaměstnanci jsou v pořádku. I tak musela celý provoz odstavit.

Hasičský sbor města Port Arthur doporučil obyvatelům žijícím na západní straně města, aby až do odvolání zůstali ve svých domovech.

Nejhorší možná chvíle

Město Port Arthur leží v rafinerském koridoru podél pobřeží Mexického zálivu, který zajišťuje téměř polovinu celkové kapacity USA. Tento závod zpracovává přibližně 395 000 barelů ropy denně, což z něj činí klíčový článek amerického dodavatelského řetězce pohonných hmot.

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Událost přichází pro Ameriku v nejhorší možný okamžik. Hormuzský průliv je prakticky uzavřen. I dočasné odstavení zařízení této velikosti omezuje domácí dodávky paliva v době, kdy Američané již platí u čerpacích stanic více než 3,90 dolaru za galon.

Pokud opravy provozu potrvají několik týdnů, ceny pohonných hmot v oblasti Mexického zálivu by mohly vzrůst dříve než ve zbytku země, napsala agentura Reuters.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.