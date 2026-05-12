Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Podle generálního prokurátora Kena Paxtona Netflix po léta uživatelům chybně tvrdil, že neshromažďuje ani nesdílí uživatelská data. Ve skutečnosti ale sledoval zvyky a preference diváků a prodával je komerčním zprostředkovatelům dat a společnostem zabývajícím se reklamními technologiemi, čímž ročně vydělával miliardy dolarů.
Společnost také čelí obvinění, že potají využívá v uživatelském rozhraní vzorce k udržení pozornosti. A to včetně funkce automatického přehrávání, která spustí nový pořad hned po skončení toho předchozího.
Netflix je připraven vše vysvětlit u soudu. „S úctou k velkému státu Texas a ke generálnímu prokurátorovi Paxtonovi tato žaloba postrádá opodstatnění a je založena na nepřesných a zkreslených informacích,“ uvedl mluvčí firmy. „Netflix bere soukromí našich členů vážně a dodržuje zákony na ochranu soukromí a údajů všude, kde působí,“ dodal.
Žalobám za tajné sledování uživatelů a přeprodej jejich dat třetím stranám k reklamním účelům čelí mnoho firem včetně těch, které působí v oblasti sociálních médií.
Texaská žaloba cituje spoluzakladatele a předsedu představenstva Netflixu Reeda Hastingse, který v roce 2020 prohlásil: „Nic neshromažďujeme.“ Snažil se tehdy odlišit přístup Netflixu ke sběru dat od přístupů Amazonu, Facebooku a Googlu.
„Cíl Netflixu je jednoduchý a lukrativní: přimět děti a rodiny aby se nemohly odtrhnout od obrazovky, shromažďovat jejich data, zatímco tam tráví čas, a poté tato data zpeněžit za účelem slušného zisku,“ uvádí se v texaské žalobě podané u státního soudu v okrese Collin poblíž Dallasu. „Když sledujete na Netflix, Netflix sleduje vás,“ dodává žaloba.