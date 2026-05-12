Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

  10:26
V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost. Firma obvinění odmítá.
foto: Profimedia.cz

Podle generálního prokurátora Kena Paxtona Netflix po léta uživatelům chybně tvrdil, že neshromažďuje ani nesdílí uživatelská data. Ve skutečnosti ale sledoval zvyky a preference diváků a prodával je komerčním zprostředkovatelům dat a společnostem zabývajícím se reklamními technologiemi, čímž ročně vydělával miliardy dolarů.

Společnost také čelí obvinění, že potají využívá v uživatelském rozhraní vzorce k udržení pozornosti. A to včetně funkce automatického přehrávání, která spustí nový pořad hned po skončení toho předchozího.

Netflix je připraven vše vysvětlit u soudu. „S úctou k velkému státu Texas a ke generálnímu prokurátorovi Paxtonovi tato žaloba postrádá opodstatnění a je založena na nepřesných a zkreslených informacích,“ uvedl mluvčí firmy. „Netflix bere soukromí našich členů vážně a dodržuje zákony na ochranu soukromí a údajů všude, kde působí,“ dodal.

Žalobám za tajné sledování uživatelů a přeprodej jejich dat třetím stranám k reklamním účelům čelí mnoho firem včetně těch, které působí v oblasti sociálních médií.

Texaská žaloba cituje spoluzakladatele a předsedu představenstva Netflixu Reeda Hastingse, který v roce 2020 prohlásil: „Nic neshromažďujeme.“ Snažil se tehdy odlišit přístup Netflixu ke sběru dat od přístupů Amazonu, Facebooku a Googlu.

„Cíl Netflixu je jednoduchý a lukrativní: přimět děti a rodiny aby se nemohly odtrhnout od obrazovky, shromažďovat jejich data, zatímco tam tráví čas, a poté tato data zpeněžit za účelem slušného zisku,“ uvádí se v texaské žalobě podané u státního soudu v okrese Collin poblíž Dallasu. „Když sledujete na Netflix, Netflix sleduje vás,“ dodává žaloba.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Premium
ilustrační snímek

Krátké a vysoce konkurenční linky do Paříže, Bruselu nebo francouzského Toulouse. V posledních dnech se začínají ozývat cestující, kterým tuzemské aerolinie Smartwings zrušily zakoupené lety právě na...

12. května 2026

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Na opraveném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem se podle pravidel Evropské unie

České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž...

12. května 2026

Levný sachr porazil originál. Rakouský test dortů přinesl překvapivé výsledky

Sacher dort

Slepá ochutnávka deseti dortů sachr v Rakousku dopadla pro tradiční značky nečekaně. Laici nejlépe hodnotili jeho levnou variantu ze supermarketu Spar, druhý skončil dokonce mražený výrobek....

11. května 2026

Macron oznámil investice do Afriky ve výši 23 miliard eur. A také zkritizoval nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr francouzsko-afrického obchodního fóra Africa Forward v Nairobi oznámil investice do Afriky v celkové výši 23 miliard eur (téměř 560 miliard korun). Z...

11. května 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Aktualizováno kvůli vám, sire Davide. Lego popřálo slavnému přírodovědci originálně

U některých sad Lego Classic bylo jako věkové rozmezí uvedeno 4–99 let. To...

Společnost Lego při příležitosti stých narozenin britského přírodopisce Davida Attenborougha zveřejnila fotografii stavebnice, na které zvýšila věkovou hranici pro lidi, kteří si s ní ještě smějí...

11. května 2026

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

11. května 2026  17:35

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Slévárna v továrně na motorové díly ve městě Pin-čou v provincii Šan-tung ve...

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak...

11. května 2026  13:07

Deset let od referenda. Britské akcie pokulhávají, libra ztrácí i na českou korunu

Před budovou Evropského parlamentu stahují vlajky Velké Británie, která po 47...

Od referenda, v němž Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie, letos v červnu uplyne deset let. Zatímco zastánci brexitu tehdy slibovali éru hospodářského růstu, realita je střízlivější. Londýnská...

11. května 2026  11:07

Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné...

11. května 2026  9:46

Cena ropy vystřelila po Trumpově kritice íránské odpovědi na příměří

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Íránský návrh...

11. května 2026  8:22

