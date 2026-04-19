Ropný průmysl v Texasu zůstává naprostý základ státní ekonomiky, stát produkuje více než 42 procent veškeré suroviny ve Spojených státech amerických. Aktuálně zažívá tento sektor společně se zemním plynem turbulentní období, kdy se rekordní těžba potkává s vysokou geopolitickou nejistotou.
V únoru dosahovala produkce ropy v tomto americkém státě přibližně 5,7 milionu barelů denně. Pro srovnání, pokud by byl Texas samostatnou zemí, byl by čtvrtým největším producentem ropy na světě a to za USA jako celkem, Ruskem a Saúdskou Arábií. Texas zajišťuje také zhruba třetinu celkové produkce plynu v USA, což je klíčové pro globální energetickou bezpečnost, zejména skrze exporty zkapalněného plynu (LNG) z texaského pobřeží.
Na území toho státu se nachází přibližně 155 tisíc aktivních ropných vrtů. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) se v dubnu pohybuje kolem 95 dolarů za barel, a i když se severomořská ropa Brent, která je hlavní pro evropský trh a tradičně se obchoduje o něco dráž, aktuální krize na Blízkém východě přináší i texaským těžařům vysoké zisky. I přes vysoké ceny jsou však těžaři v pánvi Permian Basin opatrnější s novými vrty. Čekají, jak dlouho napětí potrvá, a zisky využívají spíše k investicím do efektivnějších technologií.
Na straně druhé energetická bezpečnost závisí na energetické diverzitě. „Žádný z amerických států to nepochopil lépe než Texas,“ uvedl Michael Slattery, profesor environmentálních věd na Texaské křesťanské univerzitě pro portál renewableenergyworld.com.
Texas zároveň produkuje přibližně 25 až 28 procent veškeré větrné energie v USA. Na jeho území je v provozu téměř 19 500 větrných turbín vyrábějících více než dvojnásobek energie z větru než Iowa, která je v americkém národním žebříčku druhá. Pokud by byl Texas samostatnou zemí, patřil by mezi pět největších producentů větrné energie na světě.
Vše začalo za guvernéra George W. Bushe
Během loňského léta dodávala větrná energie velkou část elektřiny do texaské rozvodné sítě – největšího trhu s elektřinou v zemi. Provozovatelé nemuseli ani jednou řešit krizovou situaci související s výpadkem energie. Nešlo o náhodu, ale o výsledek více než dvou desetiletí politických rozhodnutí, soukromých investic a rozvoje infrastruktury, o kterých většina Texasanů ví jen málo.
„Jako výzkumník, který se zabývá energetickými a environmentálními systémy v Texasu, zjišťuji, že celostátní diskuse o větrné energii je silně odtržena od důkazů v praxi. Texas nabízí největší reálný testovací případ integrace větrné energie ve Spojených státech,“ zdůrazňuje profesor Slatery. Jak dodává, vzestup větrné energie ve státě nevznikl díky environmentálnímu aktivismu.
Začal v roce 1999, kdy tehdejší guvernér George W. Bush, pozdější americký prezident, podepsal legislativu, která vytvořila jeden z prvních standardů pro portfolio obnovitelných zdrojů energie v zemi. Šlo o skromný, ale jasný signál pro developery, že Texas je otevřen investicím do větrné energie.
O deset let později guvernér Rick Perry prosazoval projekt přenosové soustavy CREZ (Competitive Renewable Energy Zones), což byla síť vedení vysokého napětí dokončená v roce 2013, která propojila větrné pláně západního Texasu s hlavními populačními centry státu. Následoval soukromý kapitál. Vlastníci pozemků na rančích, kteří již chovali dobytek a pěstovali plodiny podepsali leasingové smlouvy na turbíny. Zbytek zařídily trhy.
Texas dnes vyrábí více větrné elektřiny než kterýkoli jiný americký stát. Vítr v určitých obdobích roku dodává zhruba třetinu elektřiny z rozvodné sítě ERCOT a od roku 2021 se výroba zvýšila o více než 20 procent. „Stalo se tak proto, že ekonomika fungovala, ne proto, že by to Washington vyžadoval,“ zdůrazňuje profesor Slatery z Texaské křesťanské univerzity.
Další turbíny jsou v plánu
Tvrzení, že větrná energie je neúměrně drahá, neodrážejí podle něj současné tržní podmínky. Za posledních 15 let klesla cena větrné energie o více než 70 procent. Na mnoha amerických trzích dnes patří nová výroba větrné a solární energie mezi nejlevnější dostupné možnosti pro rozšíření kapacity sítě.
Vývoj větrné energie na moři se nástupem administrativy prezidenta Donalda Trumpa ocitl ve Spojených státech v nejistotě, developeři projektů na pevnině však v tom nevidí nějaký zádrhel.
Společnost GE Vernova v březnu oznámila dohodu s globálním developerem RWE o dodání 109 svých turbín s celkovým výkonem 2,8 megawatt pro dva projekty v Texasu. Turbíny na pevnině, z nichž každá má rotor o průměru 127 metrů budou pohánět větrnou farmu Honey Mesquite v okrese Glasscock v Texasu a stanou se také součástí modernizace větrné farmy Forest Creek poblíž Big Spring.
Dodávky větrných turbín pro oba projekty by měly začít v druhé polovině letošního roku. Společnost RWE odhaduje, že větrné farmy během vrcholné výstavby zajistí stovky pracovních míst na plný úvazek a vyrobí dostatek elektřiny k napájení ekvivalentu více než 85 000 domácností a podniků ročně v Texasu.
Většina větrné energie se vyrábí na větrném západě Texasu a na pobřeží, ale spotřebovává se v metropolích jako Dallas, Houston nebo Austin. Stát také investuje desítky miliard dolarů do nových přenosových vedení. Po extrémních mrazech v minulých letech se hodně řešilo zazimování turbín. Podle odborníků jsou nové instalace mnohem lépe vybaveny pro extrémní výkyvy počasí.
Velkým trendem letošního roku je propojování větrných farem s bateriovými úložišti. Texas má v plánu přidat rekordních 24 GW kapacity baterií, což pomáhá stabilizovat síť, když zrovna nefouká.