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Ovce mezi solárními panely. V Texasu pomáhají udržovat velké energetické projekty

Dáša Hyklová
  12:00
Ovce na texaské solární farmě společnosti SB Energy (17. prosince 2024)

Ovce na texaské solární farmě společnosti SB Energy (17. prosince 2024) | foto: ČTK

Ovčáský pes mezi solárními panely na texaské farmě společnosti SB Energy (17....
Ovce se pasou mezi solárními panely na texaské farmě společnosti SB Energy (17....
Ovce se pasou mezi solárními panely na texaské farmě společnosti SB Energy (17....
ilustrační snímek
5 fotografií
Agrovoltaika, včetně pastvy ovcí na velkých solárních farmách, získává v americkém Texasu na popularitě. Smyslem je zachránit obdělávanou půdu a poskytnout tamním rančerům a farmářům nezbytný příjem, napsal deník The Dallas Morning News.

Texas patří v rámci USA spíše ke konzervativním státům a historicky se zaměřoval především na těžbu ropy a plynu. Již několik let však prožívá masivní boom v oblasti fotovoltaiky a vypracoval se na americkou špičku.

Zatímco Kalifornie si dlouhodobě drží první místo v celkovém instalovaném výkonu, a to zejména díky vysokému podílu střešní fotovoltaiky v rezidenčním i komerčním sektoru v kombinaci s velkými parky, Texas zažívá masivní boom velkokapacitních komerčních a průmyslových solárních elektráren.

Texas těží ropu i plyn, sází však i na nové zdroje. Ve větrnících je jedničkou

V ročních přírůstcích nově instalovaného výkonu v posledních letech dokonce překonává Kalifornii. Zatímco Texas přidal v loňském roce okolo 11 gigawatt (GW) nových solárních instalací, v případě Kalifornie to bylo přibližně 4,7 GW.

Celkový instalovaný výkon solárních elektráren

  • ​Kalifornie: Přibližně 55,5 GW (55 510 MW)
  • ​Texas: Přibližně 53,6 GW (53 568 MW)

Zdroj: Solar Energy Industries Association (SEIA)

Kromě solární energie je Texas ve Spojených státech dlouhodobě jedničkou také ve větrné energii. Aby tamní síť zvládla výkyvy počasí a ukládání přebytků z fotovoltaiky, staví se zde ze všech americký států také nejvíce velkokapacitních baterií.

Za solárním úspěchem Texasu stojí tržní a také geografické faktory. Dlouhé slunečné dny a rozsáhlá rovinná území jsou pro obří solární parky ideální. Povolovací procesy pro stavbu velkých projektů jsou tady výrazně rychlejší a flexibilnější než například v Kalifornii. Texas provozuje také téměř samostatnou přenosovou síť (ERCOT). Tržní ceny se určují v reálném čase a extrémně levná výkupní cena solární energie na volném trhu láká obrovské množství soukromých investorů.

Ovce jsou nejlepší volbou

Na texaské obloze v okrese Hopkins se převalovaly mraky, skrz které prosvítalo slunce a odráželo se od moře solárních panelů pod ním. Pofukoval jemný vítr, tráva se vlnila, když najednou mezi panely strčilo hlavy několik ovcí a jedna z nich tiše zabečela: „Béé.“

Turistická skupina na druhé straně plotu se bavila, příchozí nadýchaná bílá zvířata si vyfotila a znovu obrátila pozornost ke svému průvodci rančeru JR Howardovi, který jim popisoval, jak střídá tisíce ovcí na různých pastvinách fotovoltaických parků.

Místo lyžařů živé sekačky. Sjezdovku na Ještědu spásá stádo ovcí

Ovce nerušeně dál chroupaly trávu. Více než dvě desítky zvědavých farmářů, rančerů, environmentalistů a zaměstnanců energetického průmyslu se sešly v severovýchodním Texasu, aby se seznámili s novinkami agrovoltaiky. Ta získává čím dál větší popularitu a to včetně využití pastvy ovcí jako formy hospodaření s vegetací na velkých solárních farmách.

Solární pastva je nejnovější praxe, v rámci které se využívá stejná půda jak pro solární energii, tak i pro zemědělství. Podle údajů z oboru probíhá solární pastva již na více než 52 610 hektarech na 500 lokalitách ve třiceti amerických státech. V samotném Texasu se tato činnost odehrává zhruba na 28 tisíc hektarech. Odhadem je do tohoto byznysu zapojeno nejméně 170 solárních společností, které nabízí pro americké farmáře a rančery další zisky, píše texaský deník The Dallas Morning News.

Solární panely jsou umístěny několik metrů nad zemí. Mohou se pod nimi pěstovat ovocné stromy, vinná réva nebo zelenina, nicméně pokud tam roste pouze tráva, i tento porost je třeba na rozlehlých solárních farmách ošetřovat. Když je příliš vysoká, zastiňuje solární panely, čímž snižuje jejich účinnost. Zároveň se také zvyšuje nebezpečí požáru.

Ovce se pro tuto praxi staly nejlepší volbou. Pasou se většinou bez problémů, na rozdíl od koz, které skáčou po panelech a okusují dráty, nebo dobytka, který je příliš velký na to, aby se mezi panely mohl volně pohybovat.

Živé sekačky

Stáda ovcí se nasazovala v 80. letech 20. století také v národním podniku Slovnaft Bratislava k vypásání a udržování rozsáhlých travnatých ploch v areálu rafinérie.

Sloužila jako ekologická a praktická živá sekačka, která si dokázala poradit i s hůře přístupným terénem v bezpečnostních pásmech a kolem potrubních rozvodů.

Někteří rančeři, jako například Howard nabízejí prostřednictvím své firmy Texas Solar Sheep již pár let své smluvní služby. Nyní se chtějí zapojit i další, zejména proto, že Texas zrychleným tempem přidává další solární panely, větrné turbíny a bateriové úložiště.

Zájem o solární pastvu v posledních letech prudce vzrostl, což vyvolalo potřebu školení a informačních setkání po celé zemi, včetně nedávného školícího dne v Sulphur Springs, v hlavním městě okresu Hopkins. Školení o výzkumu a vzdělávání v oblasti udržitelného zemědělství pořádal Americký zemědělský trust, přednášky vedli Howard společně s průkopníkem Ely Valdezem, majitelem společnosti Solar Farm Services se sídlem v San Antoniu. To, co začalo v roce 2015 jako péče o menší stádo ovcí při solárním projektu, který vyrostl naproti jeho domu, se změnilo v rozsáhlou aktivitu v několika amerických státech.

Agrovoltaika není snadná disciplína

Zastánci solární pastvy tvrdí, že je to způsob, jak udržet ranče a zemědělskou půdu v ​​zemědělství. „Nejsem chamtivý. Potřebujeme, aby to dělalo co nejvíce lidí. Udržme zemědělství při životě,“ řekl v průběhu přednášky Howard. Podle údajů Texaského institutu pro přírodní zdroje bylo mezi lety 1997 a 2022 zhruba 1,5 milionu hektarů obdělávané půdy v Texasu přeměněno na nezemědělské využití. To zahrnuje pokles pastvin o více než 850 tisíc hektarů mezi lety 2017 a 2022.

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Podle Howarda je to vlastně jen rančerství se solárními panely. „Díky tomu nemusí jít buď o elektřinu nebo zemědělství, může to být obojí,“ dodává. Než se pustil do tohoto podnikání, sám byl skeptický. Přiznává, že si myslel, že solární panely místo zničí, ale nakonec v tom viděl příležitost, jak získat přístup k většímu pozemku. Musel však přesvědčit i energetické společnosti. „Před pěti lety se mi lidé smáli, když jsem požádal, abych mohl na místo se solární elektrárnou umístit ovce,“ vzpomíná. Jak dodává, tento pohled je minulostí.

„Toto je perfektní křižovatka pro udržení zemědělství při životě,“ zdůrazňuje Garrett Bader, specialista na inteligentní solární panely v Texasu z organizace American Farmland Trust. „Udržuje farmáře a rančery v tomto odvětví tím, že jim poskytuje další možnost příjmu,“ říká. Podle něj je agrovoltaika způsob, jak chránit obdělávanou půdu a zajistit, aby komunity měly prospěch ze změn, jako je instalace solární farmy.

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Howardovy tisíce ovcí se na pastvinách po celém Texasu starají o více než polovinu údržby vegetace. Zbytek poseče technika. Nedávno rozšířil své podnikání o výrobu a sklizeň sena z některých ploch mezi panely. Kevin Richardson, vrchní ředitel Americké asociace pro solární pastvu, pro texaský deník nicméně přiznal, že agrovoltaika není snadná. Neznamená to, že když se někdo stane profesionálním poskytovatelem těchto služeb, že pustí ovce na pozemek a už o tom nepřemýšlí.

Farmáři čelí výzvám, mezi které patří finanční zátěž spojená se zahájením podnikání, nedostatek infrastruktury a odpovědnost za péči o ovce včetně ochrany před predátory. Solární pastva se však stala populární a Texas již začal zkoumat, zda lze některé lokality upravit pro chov dobytka nebo pro pěstování více plodin. „Za poslední čtyři roky se toto odvětví opravdu rozvinulo a změnilo,“ říká Valdez. „Vidím svět, kde by tohle mohly dělat moje děti a vnoučata,“ dodává na závěr.

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