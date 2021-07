Nevyzpytatelná kryptoměna tether děsí ekonomy. Vadí provázání s dolarem

Prezident bostonského Fedu Eric Rosengren minulý měsíc před kryptoměnou tether varoval. Označil ho za možné riziko pro finanční stabilitu. Někteří investoři se pak domnívají, že ztráta důvěry v tether by se mohla stát kryptoměnovou černou labutí, tedy nepředvídatelnou událostí, která by měla vážný dopad na trh. Stále více se také ekonomové obávají, že problémy kolem tetheru by mohly mít dopady i na trhy mimo digitální měny.



Tether je stejně jako bitcoin kryptoměnou, od bitcoinu a většiny dalších měn se však velmi liší. Je to totiž takzvaný stablecoin, tedy digitální měna, která je vázána na reálná aktiva. Tyto měny si tak na rozdíl od většiny kryptoměn udržují stabilní hodnotu. Běžné kryptoměny jsou velmi nestabilní, například hodnota bitcoinu v dubnu vzrostla na rekordních téměř 65 000 USD (1,4 milionu Kč), od té doby se ale snížila téměř o polovinu.

Tether je navázán na americký dolar. Zatímco hodnota dalších kryptoměn často kolísá, cena tetheru obvykle odpovídá jednomu dolaru. Neplatí to ale vždy a kolísání hodnoty tetheru v minulosti investory děsilo. Obchodníci s kryptoměnami často používají tether k nákupu dalších kryptoměn, a to jako alternativu k dolaru.

Kryptoměny nejsou regulovány a mnoho bank odmítá obchody s digitálními měnami kvůli vysoké míře rizika s tím spojené. V takových případech mají tendenci nastupovat stablecoiny.

Zaúvěrované krypto

Někteří investoři a ekonomové se však obávají, že emitent tetheru, kterým je společnost Tether Limited, nemá dostatečné dolarové rezervy, které by potvrdily jeho navázání na dolar. V květnu firma odhalila, že pouze zlomek jejích rezerv, přesně 2,9 procenta, je v hotovosti, zatímco drtivá většina je v komerčních papírech ve formě nezajištěného krátkodobého dluhu.

To by podle americké investiční banky JPMorgan zařadilo tether mezi deset největších držitelů komerčních dluhopisů na světě. Tether tak lze přirovnat k tradičním fondům peněžního trhu, ovšem bez jakékoliv regulace. S tokeny v hodnotě více než 60 miliard USD v oběhu má pak tether vyšší vklady než mnoho amerických bank.

Už dlouho se objevují obavy, zda se tether nevyužívá k manipulaci s cenou bitcoinu. Jedna studie tvrdí, že tokeny byly použity k podpoře bitcoinu v roce 2017.

Úřad newyorského prokurátora se letos dohodl na vyrovnání s Tetherem a Bitfinexem, přidruženou burzou pro digitální měnu. Prokurátor tyto firmy obvinil z přesunu stovek milionů dolarů pro zakrytí ztráty 850 milionů USD. Tether a Bitfinex se dohodly, že v rámci urovnání zaplatí 18,5 milionu USD a bylo jim zakázáno působit ve státě New York. Nicméně žádné pochybení firmy v rámci urovnání nepřiznaly.

Analytici JPMorgan dříve varovali, že náhlá ztráta důvěry v tether by mohla mít za následek vážný likvidní šok pro širší trh s kryptoměnami. Existují ale také obavy, že náhlé stahování tetheru by mohlo ovlivnit i jiná aktiva než kryptoměny.

Centrální bankér Rosengren v červnu označil tether a další stablecoiny za jedno z možných vážných rizik pro finanční stabilitu. Stablecoiny se podle něj stávají stále populárnější a v budoucnu by se mohla snadno spustit krize, pokud se nepodaří je regulovat a zajistit jejich větší stabilitu, neboť se stanou důležitějším sektorem finančního trhu.