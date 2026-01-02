Americké ministerstvo obchodu dříve uvedlo, že by mohlo na hlavní italské vývozce těstovin uvalit od ledna antidumpingová cla ve výši až 92 procent. To by podle výrobců donutilo italské firmy stáhnout se z amerického trhu. Italská vláda i dotčené společnosti proto několik týdnů lobovaly u administrativy Donalda Trumpa za revizi tohoto rozhodnutí.
Podle zástupce odvětví a italské vlády ministerstvo obchodu ve středu pozdě večer firmám sdělilo, že opatření výrazně sníží. Dva největší vývozci těstovin do USA, La Molisana a Garofalo, nyní budou čelit clům ve výši 2,3 procenta, respektive 13,9 procenta. Jedenáct dalších italských výrobců těstovin bude zatíženo clem 9,1 procenta.
„Je to velký krok vpřed,“ uvedl pro Wall Street Journal Cosimo Rummo, generální ředitel společnosti Rummo Pasta, jedné z dotčených firem.
Kromě toho se na výrobce těstovin vztahuje také patnáctiprocentní clo na dovoz z Evropské unie, které na ně Trumpova administrativa uvalila loni. Antidumpingové přezkumné řízení pokračuje a závěrečná zpráva ministerstva má být vydána 11. března.
Italský těstovinový průmysl ročně do USA vyveze produkci zhruba za 770 milionů dolarů. Obrana exportu se pro zemi stala i otázkou národní hrdosti, píše Wall Street Journal. Někteří italští politici i manažeři se domnívali, že tvrdost předběžného rozhodnutí mohla být ovlivněna protekcionistickou politikou Bílého domu. Američtí představitelé to popřeli s tím, že navrhovaná antidumpingová cla byla stanovena čistě na základě technických kritérií.
Americké ministerstvo obchodu také uvedlo, že podle jeho nejnovější analýzy italští výrobci těstovin odstranili mnoho výtek, které resort vznesl v předběžném rozhodnutí. Dříve ministerstvo také konstatovalo, že italské firmy trestá kvůli nespolupráci při vyšetřování – od chybějících informací až po nepřeložené italské výrazy v předložených dokumentech. Od té doby se italské úřady spolu s výrobci těstovin snažili prokázat, že plně spolupracují.
„Revize cel je známkou toho, že americké úřady uznávají naši ochotu skutečně spolupracovat,“ uvedlo ve čtvrtek italské ministerstvo zahraničí. Doplnilo, že bude firmám pomáhat i nadále.