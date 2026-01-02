Náznak špagetového smíru. USA výrazně snižují cla na italské těstoviny

Autor:
  18:00
Spojené státy ustoupily od zavedení cel, která by podle producentů zlikvidovala dovoz italských těstovin na americký trh. Oblíbené špagety, penne nebo ravioli tak budou s největší pravděpodobností k dostání v amerických obchodech i nadále.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Americké ministerstvo obchodu dříve uvedlo, že by mohlo na hlavní italské vývozce těstovin uvalit od ledna antidumpingová cla ve výši až 92 procent. To by podle výrobců donutilo italské firmy stáhnout se z amerického trhu. Italská vláda i dotčené společnosti proto několik týdnů lobovaly u administrativy Donalda Trumpa za revizi tohoto rozhodnutí.

Podle zástupce odvětví a italské vlády ministerstvo obchodu ve středu pozdě večer firmám sdělilo, že opatření výrazně sníží. Dva největší vývozci těstovin do USA, La Molisana a Garofalo, nyní budou čelit clům ve výši 2,3 procenta, respektive 13,9 procenta. Jedenáct dalších italských výrobců těstovin bude zatíženo clem 9,1 procenta.

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

„Je to velký krok vpřed,“ uvedl pro Wall Street Journal Cosimo Rummo, generální ředitel společnosti Rummo Pasta, jedné z dotčených firem.

Kromě toho se na výrobce těstovin vztahuje také patnáctiprocentní clo na dovoz z Evropské unie, které na ně Trumpova administrativa uvalila loni. Antidumpingové přezkumné řízení pokračuje a závěrečná zpráva ministerstva má být vydána 11. března.

Balení fusilli od italského výrobce těstovin Rummo, který vznikl již v roce 1846. (9. října 2025)

Italský těstovinový průmysl ročně do USA vyveze produkci zhruba za 770 milionů dolarů. Obrana exportu se pro zemi stala i otázkou národní hrdosti, píše Wall Street Journal. Někteří italští politici i manažeři se domnívali, že tvrdost předběžného rozhodnutí mohla být ovlivněna protekcionistickou politikou Bílého domu. Američtí představitelé to popřeli s tím, že navrhovaná antidumpingová cla byla stanovena čistě na základě technických kritérií.

Barevní vojáčci i Trump ze dřeva. Cla zasáhla tradiční německou výroby louskáčků

Americké ministerstvo obchodu také uvedlo, že podle jeho nejnovější analýzy italští výrobci těstovin odstranili mnoho výtek, které resort vznesl v předběžném rozhodnutí. Dříve ministerstvo také konstatovalo, že italské firmy trestá kvůli nespolupráci při vyšetřování – od chybějících informací až po nepřeložené italské výrazy v předložených dokumentech. Od té doby se italské úřady spolu s výrobci těstovin snažili prokázat, že plně spolupracují.

„Revize cel je známkou toho, že americké úřady uznávají naši ochotu skutečně spolupracovat,“ uvedlo ve čtvrtek italské ministerstvo zahraničí. Doplnilo, že bude firmám pomáhat i nadále.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

Náznak špagetového smíru. USA výrazně snižují cla na italské těstoviny

Jednou ze cly výrazně postižených italských značek je i Garofalo. Na snímku z...

Spojené státy ustoupily od zavedení cel, která by podle producentů zlikvidovala dovoz italských těstovin na americký trh. Oblíbené špagety, penne nebo ravioli tak budou s největší pravděpodobností k...

2. ledna 2026

Koruna za objednávku, jízda na červenou. Indičtí kurýři na Silvestra stávkovali

Kurýři v Novém Dillí stávkují. (31. prosince 2025)

Indičtí kurýři ve středu vstoupili do stávky proti systému, který je nutí doručovat objednávky do deseti minut. Kromě vysokého tlaku na výkon upozornili na nízké výdělky a chybějící sociální ochranu....

2. ledna 2026

Zvedla se minimální mzda, s ní i odvody a limity. Jak se dotkne zaměstnanců

ilustrační snímek

Minimální mzda v Česku se od 1. ledna 2026 zvedla o 1 600 korun na 22 400 Kč. Spolu s ní se zvyšují i platby za zdravotní pojištění nebo podmínka, kdy uplatnit daňový bonus na dítě.

2. ledna 2026  13:03

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla...

2. ledna 2026  11:36

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

ilustrační snímek

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o...

2. ledna 2026  9:27

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Česko si i letos udrží solidní ekonomický růst. Jsou zde však rizika

Premium
ilustrační snímek

Ekonomika vstupuje do roku 2026 s poměrně solidní hospodářskou výkonností, kontrolovanou inflací, mírně rostoucí nezaměstnaností i s dlouhodobě stoupajícím zadlužením. Česku se relativně daří...

2. ledna 2026

Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

umamusume cygames hra dostihy japonsko

Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o...

1. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

Recept na dlouhověkost budete muset objevit sami. Zázračné oblasti, kde se lidé...

Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle...

1. ledna 2026

Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.