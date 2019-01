Rodiče žalují Teslu za nedbalost, jejich syn v elektromobilu uhořel

Edgar Monserratt a Esperanza Monserratt Martinezová podali tento týden žalobu na automobilku Tesla, informovala agentura AP. Podle ní je elektromobil Model S vadný, jelikož jeho baterie není dostatečně chráněná. „V sedanu od Tesly nebyla dostatečná opatření, která by po kolizi zabránila vznícení nebo šíření ohně,“ uvedl advokát, který rodiče zastupuje.

V květnu 2018 zahynuli v plamenech vozu Tesla Model S řidič Barrett Riley i jeho spolujezdec Edgar Monserratt Martinez. Oběma bylo 18 let. Třetí účastník havárie se zraněními přežil jen díky tomu, že jej jeden z nárazů z vozu před vypuknutím požáru vymrštil.



Právník zastupující Martinezovy rodiče tvrdí, že do vozu byla v roce 2014 nainstalována pojistka omezující maximální rychlost na 137 km/h, kterou nechali Rileyho rodiče namontovat poté, co jejich syn dostal pokutu za řízení rychlostí 180 km/h. Podle podané žaloby však byla tato pojistka odstraněna během kontroly v servisu Tesly, a to bez vědomí rodičů.



Vůz po nehodě vzplál ještě dvakrát

Elektromobil jel před nehodou rychlostí téměř 190 km/h, před nárazem do zdi stihl ještě řidič zpomalit na 140 km/h, vyplývá z předběžného vyšetřování vládní agentury NTSB (National Transportation Safety Board), která zodpovídá za bezpečnost na silnicích.



Podle svědků vůz minul odbočku s rychlostním limitem 40 km/h, dvakrát narazil do zdi a poté se vznítil, napsala agentura AP.



„Soucítíme s rodinami, na které tato tragédie dopadla,“ uvedli představitelé kalifornské automobilky v prohlášení. „Bohužel, žádné auto by nehodu v tak vysoké rychlosti nevydrželo.“ Společnost připomněla, že loni zavedla ve svých vozech režim omezené rychlosti, který jejím uživatelům umožňuje omezit rychlost a akceleraci.



Lithium-iontová baterie havarované Tesly se po uhašení vznítila ještě dvakrát, uvádí agentura AP. Automobilka však trvá na tom, že riziko vznícení je u klasických benzinových aut mnohem vyšší.