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Tesla začíná přicházet o své skalní příznivce. Jejich důvěra v Muska klesá

Jan Dvořák
  18:00
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Vzhledem k tomu, že Elon Musk přesunul svou pozornost z aut na jiné projekty, jako je například SpaceX, někteří z jeho nejvýznamnějších podporovatelů si nyní kladou otázku, zda se jeho automobilka Tesla nestala až druhořadou záležitostí. V poslední době se tak až téměř bezmezná víra jeho fanoušků i investorů v Teslu otřásá v základech.

Americký investor Tad Park je skalním příznivcem Tesly. Věří v tuto společnost natolik, že dokonce jednou postavil své děti do cesty tesle jedoucí v režimu plně autonomního řízení, aby dokázal, že tato technologie je dostatečně bezpečná na to, aby je nepřejela. S tím, jak se Musk soustředí spíše na ambice společnosti SpaceX umístit datová centra do vesmíru a vyslat lidi na Mars, i on ale začíná mít obavy, že Muskova pozornost se od Tesly poněkud odklání, píše americký portál The Washington Post.

„Prostě opravdu, opravdu chceme, aby se Musk více soustředil na Teslu,“ říká Park, jehož důvěra v tuto značku ho dříve dovedla k tomu, že si půjčil peníze na nákup akcií Muskovy automobilové společnosti. Další fanoušci Tesly, kteří jsou podobně nadšenými zastánci i jiných Muskových podniků, nyní hovoří stejně neobvyklým tónem. Projevuje se u nich to, z čeho kdysi obviňovali Muskovy kritiky: strach, nejistota a pochybnosti.

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Akcie Tesly, kdysi klenotu Muskovy říše, oslabily a od začátku roku 2026 klesly o více než 20 procent. Někteří veřejně vyjádřili naději, že automobilku převezme SpaceX, aby se zabránilo jejímu sklouznutí do bezvýznamnosti. Výrobce elektromobilů se nyní reorganizuje kolem humanoidních robotů a umělé inteligence – to představuje dramatický odklon od spotřebitelské technologie, která investory k této společnosti původně přilákala.

Zmatení investoři

Od opravdových stoupenců Tesly, včetně těch, kteří z první renesance automobilky sklidili tučné zisky, se nyní očekává, že oplatí značce laskavost a budou Muska i nadále podporovat, zatímco on vede svou společnost směrem ke vzdálené budoucnosti.

„Investoři Tesly jsou zmatení a někteří se cítí dokonce zrazení,“ říká Bradford Ferguson, zakladatel investiční skupiny Rebellionaire. Poukazuje na to, že společnost loni schválila nabídku odměn v hodnotě zhruba bilionu dolarů, jejímž cílem bylo zajistit, aby se Musk plně soustředil na automobilku. „To ale nevyšlo,“ řekl Ferguson. „Tesla se zdá být nyní spíše přebytečným nápadem.“

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Značka si získala svou první skupinu oddaných zákazníků elegantními, vysoce výkonnými vozy v kombinaci s misí zaměřenou na klima s cílem urychlit celosvětový přechod k udržitelné energii. Brzy poté kolem sebe vytvořila až fanatickou fanouškovskou kulturu, její přívrženci mohli nejen investovat do společnosti, ale také si domů odvézt její vlajkový produkt přímo z autosalonu.

Automobilka však nyní vstoupila do nové éry zaměřené na infrastrukturu a přeorientovala se na dva produkty zaměřené na služby – humanoidního robota Optimus a autonomní vozidlo Cybercab. Oba produkty se však odchylují od tradičního trhu Tesly.

Přesun od aut k dosud neprověřené sázce na robotiku představuje výrazný posun od produktů, které investoři používají ve svém každodenním životě. Vzhledem k tomu, že se společnost Tesla pustila do méně prověřených projektů, vykázala v minulém čtvrtletí meziroční pokles zisku, a to i přesto, že její tržby vzrostly o 26 procent.

„Investoři ztrácejí víru v to, že se plně autonomní řízení někdy podaří rozšířit z aktuálního počtu 90–100 autonomních vozidel bez dozoru a bezpečnostních monitorů,“ napsal Gary Black, investiční poradce fondu Future Fund.

Příliš mnoho slibů

Problémy Tesly poukazují na obtíže, s nimiž se některé firmy v éře umělé inteligence mohou potýkat. Astronomické ceny počítačových komponentů doslova odsávají zisky a nutí investory vsadit na dlouhodobé projekty bez jasné návratnosti. Pro některé investory je tak na konci tunelu jen málo světla. „Už to není startup,“ říká investor Park, který spravuje fond v řádu desítek milionů dolarů zaměřený na Teslu. „Pokud jste společnost s tržní hodnotou přesahující bilion dolarů, měli byste mít nějaké realistické cíle,“ dodává.

Ačkoli Tesla již roky slibuje, že zajistí plnou autonomii svých vozidel, která jim umožní jezdit bez řidiče za volantem, nadále zaznamenává pouze postupný pokrok.

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Muskův dlouhodobý plán vývoje produktů pro Teslu se některým jeví jako fantazie: vyrobit miliardu humanoidních robotů Optimus, pomoci vybudovat největší továrnu na čipy na světě a učinit miliony vozidel plně autonomními, aby vznikla obrovská síť Robotaxi, která bude přepravovat cestující po celém světě. Dosažení kteréhokoli z těchto milníků by společnost Tesla odlišilo od konkurenčních automobilek a technologických firem, ale zatím se společnosti nepodařilo dosáhnout významných průlomů, které by investory přesvědčily.

„Už nevěřím prohlášením vedení,“ napsal nedávno na síti X Matt Smith ze společnosti Rebellionaire. Podle něj je kolem Tesly až příliš nesplněných slibů a nedodržených termínů. „Jsem investor, ne fanoušek,“ uvedl v následujícím příspěvku.

Věříte tomu?

Ne všichni však v Muska ztrácejí víru. „Existují lidé, kteří věří v tuto vizi a začínají chtít víc,“ říká Gene Munster, ze společnosti Deepwater Asset Management. Celkově je podle něj tato víra opravdu pevná. Dodal, že sám patří do podobného tábora jako ostatní, stojí za Muskovou vizí, ale domnívá se, že investoři jen stále více hledají důkazy o tom, že se dá uskutečnit. „Ústřední otázka, kterou by si měli klást všichni institucionální i drobní investoři, zní: věříte tomu?“ řekl.

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Bobtnající skupina kritiků však představuje výrazný odklon od skupiny, která se obvykle snadno ztotožňovala s Muskovou vizí. Ross Gerber, investor do SpaceX, který v posledních letech kritizoval Muskovo vedení jeho společností, považuje náhlou změnu tónu ze strany kdysi optimistických investičních kruhů za zábavnou. Má svůj výraz pro fanoušky, kteří se většinou bezvýhradně přizpůsobili všemu, co Musk prosazoval. „Myslím, že jeho přisluhovači jsou nespokojení,“ řekl Gerber.

Investor Park říká, že laťka pro kritické posuzování se jednoduše posunula kvůli odlišným očekáváním vůči společnosti s tržní kapitalizací v řádu miliard. Změnila se však podle něj nejen Tesla. „Znamená to také, že typ investora během této cesty dozrál,“ uzavřel podle amerického deníku.

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