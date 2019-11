Tesla hasí žaloby. Po sérii požárů představuje nový solární panel

Tesla v pátek uvádí třetí verzi solárních panelů s názvem Solar Roof 3. Oznámila to v internetové diskuzi, kde na...

Chcete do důchodu v 65? Šetřete téměř půlku platu, radí ekonomka v USA

Aby si američtí mileniálové mohli již od svých 65 let užívat důchodu, museli by si v průběhu příštích třiceti let na...