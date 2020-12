Tesla musela přerušit kácení lesů u Berlína, již podruhé během týdne

Americký výrobce elektromobilů Tesla byl donucen zastavit kácení lesa poblíž Berlína. Stalo se to krátce po tom, co mu to bylo znovu povoleno. Ochranáři mají obavy o ještěrky a hady žijící na tamním území.