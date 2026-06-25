Tesla v Německu zvýší výrobu a zavede tisíc nových pracovních míst

Od července by mělo podle sdělení firmy začít zvyšování objemu výroby o pětinu na 6,2 tisíc vozů týdně. Nábor tisíce zaměstnanců avizovaný v dubnu přitom není stále dokončen, v současnosti je podle mluvčí Tesly zaměstnáno zhruba sedm set nových lidí.
Dubnové rozhodnutí o najímání nových zaměstnanců bylo přímou reakcí na zvýšenou poptávku po vozu Model Y.
Podle agentury DPA pracovalo před více než dvěma lety v závodu Tesly v Grünheide zhruba 12 400 lidí, k letošku počet zaměstnanců klesl o 1700. Nové plány by znamenaly zvýšení počtu na 12 700 zaměstnanců.
|
Akcie SpaceX se propadají. Firma za tři dny přišla o 600 miliard dolarů
Samostatně hledá společnost více než 1500 nových zaměstnanců pro výrobu bateriových článků. Tato výroba by měla být zahájena v první polovině roku 2027.
„Tady potřebujeme opravdu mnoho odborných pracovníků, proto je nábor o něco složitější,“ uvedla mluvčí.
Závod v Grünheide je jedinou tzv. gigafactory společnosti Tesla v Evropě. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022.