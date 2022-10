Musk představil humanoidního robota. Cesta k budoucnosti bez chudoby, věří

Futuristická opona se otevírá a za zvuku popové písně vystupuje s blikajícími světly v zádech robot připomínající člověka. Pomalými, opatrnými až dětskými krůčky vystoupí na pódium. Nadšenému obecenstvu zamává a předvede pár tanečních pohybů.

Tak vypadalo představení Optima, humanoidního robota vyvíjeného společností Tesla a pojmenovaného podle hrdinného vůdce robotů měnících se v auto ze série hraček a filmů Transformers, na akci „AI Day“ (Den umělé inteligence). Diváci kromě „živého“ robota mohli zhlédnout i video, na němž stroj nese krabici, zalévá květiny a přenáší kovové tyče ve výrobním závodě společnosti.

„Stále je potřeba udělat hodně práce, abychom Optima vylepšili a ověřili,“ prohlásil Musk. „Myslím, že Optimus bude za pět nebo 10 let neuvěřitelný, dechberoucí,“ dodal ale vzápětí.

Podle Muska robotům vyráběným konkurencí chybí mozek a postrádají inteligenci na to, aby se sami mohli pohybovat. Navíc jsou velmi drazí a vyrábění v jen malém množství.

Šéf Tesly tvrdí, že naopak Optimus bude extrémně schopný robot. Hodlá jej vyrábět ve velkém objemu čítajícím miliony kusů. Stroj by měl stát méně než auto, pod 20 tisíc dolarů (zhruba půl milionu korun). Lidé by si Optima mohli koupit během tří až pěti let, myslí si Musk.

Roboti by se podle něj mohli stát nedílnou součástí továren, kde by měly na starost úmorné pracovní úkony. „V zásadě to nejdřív bude řešit práci, která je nudná, opakující se a nebezpečná,“ uvedl minulý rok, kdy budoucí podobu Optima na akci Tesly prezentoval tanečník v přiléhavé bílé kombinéze a černé uzavřené helmě.

Musk věří, že robotí průmysl může být v budoucnu výnosnější než ten automobilový. Představením Optima chce společnost ukázat, že má za cíl se stát lídrem ve vývoji a aplikaci umělé inteligence a nedělal jen elektromobily.

Někteří odborníci ocenili předpokládanou cenu a to, že Tesla od loňského oznámení robota byla schopna jej v krátkém čase vyvinout. „Je opravdu opravdu působivé, že se dostali na tuto úroveň tak rychle,“ uvedl Aaron Johnson, profesor strojního inženýrství na Carnegie Mellon University, který zároveň připustil, že k výrobě milionů robotů stále vede dlouhá cesta.

Jiné specialisty výkon Optima příliš neoslnil. „Nic z toho není špičkové,“ napsala na Twitteru expertka na robotiku Cynthia Yeung. „Najměte si doktorandy a jděte na nějaké robotické konference,“ vyzvala Teslu. Nechápe, proč má Optimus lidské prsty. Jiní výrobci totiž prokázali, že existují oprávněné důvody, proč roboti pro skladní účely mají jen dva nebo tři prsty.

Musk před umělou inteligencí dříve varoval

Musk připustil, že robot není úplně v souladu se záměrem Tesly vytvářet technologii přispívající k rychlejšímu přechodu k udržitelné energii. Podle něj společnost jednoduše usiluje o „stvoření úžasné budoucnosti“.

Nejbohatší člověk světa podle magazínu Forbes v minulosti varoval před vzestupem umělé inteligence a hrozbou ovládnutí lidstva. Nyní se známý fanoušek sci-fi zdá spíše inspirovat v optimističtějších příbězích a roboty vnímá cestu k proměně civilizace a vytvoření budoucnosti hojnosti, budoucnosti bez chudoby.

Pro ty investory, kteří jeho entuziasmus nesdílí, má jasný vzkaz. „Pokud se zblázním, můžete mě vyhodit. To je důležité,“ říká miliardář.