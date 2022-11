56 miliard dolarů šéfovi Tesly Muskovi jde k soudu. Akcionáři se cítí podvedeni

Odměna v rekordním objemu 56 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč), kterou v roce 2018 přiznala svému šéfovi Elonu Muskovi americká automobilka Tesla, nyní směřuje k soudu. Napadl ji jeden z akcionářů, který soud žádá, aby odměnu anuloval. Informuje o tom stanice BBC. Odměna je rozvržena do více částí a více let, zda bude nakonec přiznána v uvedené výši, to záleží na tom, zda Musk splní stanovené výkonnostní cíle.

Žaloba uvádí, že Tesla investory oklamala, protože naznačovala, že splnění stanovených cílů je velmi obtížné, zatímco ve skutečnosti to tak podle žaloby není. Mezi výkonnostními cíli, které je nutné splnit, je například určitá ziskovost firmy a cena jejích akcií na burze.

Musk je v současné době nejbohatším člověkem světa, podle indexu miliardářů agentury Bloomberg se hodnota jeho majetku nyní pohybuje kolem 185 miliard USD (4,3 bilionu Kč). Velká část je ale vázána na jeho podíl v Tesle. Musk by měl ve středu před soudem vysvětlit, proč je stanovená odměna v pořádku. Verdikt ale nemusí být znám i několik měsíců.

Když Tesla před čtyřmi lety plán výplaty výkonnostní odměny předložila, vyvolala tím značnou pozornost veřejnosti. Několik poradních skupin akcionářů doporučilo hlasovat proti plánu, protože je podle nich až příliš štědrý. Podle nedávných výpočtů výzkumné společnosti Equilar je odměna pro Muska šestkrát vyšší než odměna dvou set generálních ředitelů největších amerických firem dohromady za loňský rok.

V roce 2018 čelila Tesla mnoha problémům a spotřebovávala značné objemy peněz. Tehdy se snažila urychlit zavádění sedanu Tesla, který měl firmu uvést na širší trh.

Schválení odměny, které Muskovi umožnilo nakoupit akcie Tesly s velkou slevou, pokud firma splní stanovené cíle, bylo vnímáno jako vyjádření důvěry v Muska. Člen správní rady Tesly Ira Ehrenpreis v pondělí u soudu řekl, že cílem navržené odměny bylo udržet Muska ve společnosti Tesla, aby neodcházel za jinými aktivitami.

Navrženou odměnu podpořilo více než 70 procent akcionářů Tesly. Žaloba nicméně uvádí, že mnoho z těchto akcií patřilo lidem úzce spjatým s Muskem.

Žalobu podal Richard Tornetta, což je menšinový akcionář, který podniká v prodeji autodílů pro stereo systémy. Tornetta rovněž tvrdí, že Tesla oklamala veřejnost, když naznačovala, že stanovené výkonností cíle je obtížné splnit, zatímco ve skutečnosti Tesla vždy očekávala, že je splní.

Na soudní proces dohlíží soudce, který měl na starosti spor mezi Muskem a společností Twitter. Tento spor skončil ještě před zahájením soudního řízení, když Musk přistoupil na to, že tohoto provozovatele stejnojmenné sociální sítě koupí za 44 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu Kč), jak původně slíbil. Analytici tvrdí, že Muskovy šance na vítězství v nynějším soudním sporu jsou větší.

Správní rady mají při stanovování odměn široké pravomoci, ačkoliv jsou na ně kladeny vyšší nároky, pokud jde o člověka, který je významným akcionářem firmy. V žalobě se uvádí, že vedení Tesly bylo příliš úzce spjato s Muskem, než aby mohlo být považováno za nezávislé. Ve správní radě totiž byli Muskovi přátelé a jeho bratr.