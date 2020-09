Jako domek z karet těsně před kolapsem. Bankéř varuje před akciemi Tesly

Úterní obchodování na americké burze opět poznamenal výprodej titulů technologických firem. Akcie Tesly uzavřely poklesem o 21 procent, od pátečního konce obchodování se jejich cena snížila o 88 dolarů na 330,2 dolaru za kus.

Automobilka miliardáře Elona Muska se letos těší enormnímu zájmu investorů, v srpnu proto rozdělila akcie v poměru pět ku jedné. Cena totiž atakovala hranici 2 000 dolarů za kus (45 tisíc korun) a patřila k nejvyšším na Wall Streetu. Samotné rozdělení na ni nemělo vliv, pouze zpřístupnilo akcie také menším investorům. Po přepočtu se nyní obchodují za cenu v nižších stovkách dolarů.



Přestože mají za sebou nejhorší obchodovací den za půl roku, zůstávají akcie Tesly letos v plusu téměř 300 procent. Ženou je především příznivé hospodářské výsledky firmy. Navzdory koronavirové krizi vykázal výrobce elektromobilů ve druhém letošním čtvrtletí zisk. Tesla je v plusu už čtyři kvartály po sobě, což se jí nikdy předtím nepodařilo. Drtivou většinu své dosavadní existence se společnost pohybovala ve ztrátě.

Lákání nic netušících obchodníků

Podle skeptických investorů však růst cen akcií firmy neodpovídá realitě. „I když si namalujete nejlepší možný scénář, například že Tesla v příštích deseti letech prodá 30 milionů vozů, vstoupí do byznysu s pojištěním a bude mít marže stejně vysoké jako Toyota, i tak cena akcií naznačuje, že by zisky měly být ještě vyšší,“ řekl stanici CNBC šéf investiční společnosti New Constructs David Trainer. „Myslíme si, že jde o velký, jeden z největších v historii, domek z karet, jež se brzy zhroutí,“ dodal.

Rizikem je podle něj i nedávné štěpení akcií. „Nemění se jejich celkový objem, pouze se dělí na více částí. Na rozdělení se dívám jako na způsob, jak nalákat nic netušící, méně sofistikované obchodníky pouze k tomu, aby tlačili cenu nahoru. To není skutečná strategie,“ uvedl Trainer.

Skutečná hodnota akcií americké automobilky se nyní podle něj pohybuje kolem 50 dolarů za kus. Argumentuje například jejím nízkým podílem na evropském trhu, kde musí soupeřit s „tradičními“ výrobci aut, kteří se ve velkém pouštějí do elektromobility za výrazné státní podpory formou nejrůznějších pobídek.