Investor Burry se vysmál Tesle. Její akcie jsou extrémně nadhodnocené, tvrdí

Americký investor Michael Burry před sedmnácti lety proslul svou předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní celosvětově známý expert varuje, že automobilka Tesla je v jeho očích extrémně nadhodnocená. Ve stejnou chvíli Tesla informovala veřejnost, že prodej nových elektromobilů v Evropě výrazně klesá.
Burry varoval investory i před navrhovaným kompenzačním balíkem majitele Tesly Elona Muska v hodnotě jednoho bilionu dolarů a dodal, že v aktuální podobě podíly akcionářů výrazně zředí. Ke schválení balíku došlo před necelým měsícem a podstatou je i vize přeměny výrobce elektromobilů na giganta v oblasti AI a robotiky, píše agentura Bloomberg.

Michael Burry ve svém příspěvku na platformě Substack uvedl, že Tesla podle jeho výpočtů ředí akcionáře tempem ve výši 3,6 procenta za rok a ve stejnou chvíli navíc odmítá zpětné nákupy. Investor se zároveň vysmál plánům Tesly pro další roky a zkritizoval, že Tesla v čele s Muskem se vždy přesune do jiného oboru poté, co konkurence v tom původním odvětví vzroste.

Ostatní to tak černě s Teslou nevidí

Americký investor každopádně ve svém příspěvku neinformoval o tom, jestli vsází na pokles akcií Tesly. Ve stejnou chvíli přitom celá řada analytiků doporučuje akcie automobilky Tesla zařadit do portfolia a věří v jejich cenový růst, a to zejména díky vlastním čipům a progresu v oblasti autonomního řízení.

Čísla Tesly z poslední doby však nejsou zcela pozitivní, a to hlavně v Evropě, kde prodej automobilky poměrně výrazně klesá. Celkový podíl Tesly na evropském trhu klesl v období od ledna do října na 1,6 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Bublina brzy splaskne. Investor, který předpověděl krizi 2008, opět varuje

Ve Francii počet nových registrací klesl o 58 procent na 1593 vozů. Ve Švédsku byl prodej meziročně o 59 procent nižší, Tesla tam prodala 1466 vozidel. V Dánsku se registrace nových tesel snížily o 49 procent, v Nizozemsku o 44 procent na 1627 vozidel, v Portugalsku o 47 procent na 425 vozidel a ve Španělsku o devět procent na 1523 vozů. Tesle se daří alespoň v Norsku a Itálii, kde prodeje meziročně stouply. V případě Itálie o 58 procent.

Skepse i k dalším technologickým gigantům

Burry je v posledních týdnech skeptický i k dalším americkým technologickým firmám. Vsadil na pokles akcií dvou gigantů, kteří se pohybují ve světě umělé inteligence, a to společností Nvidia a Palantir.

Michael Burry podle dokumentů americké Komise pro cenné papíry skrze fond Scion Asset Management nakoupil put opce na zhruba 5 milionů akcií společnosti Palantir a 1 milion akcií technologického giganta Nvidia v souhrnné hodnotě více než jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard korun).

Společnost Palantir využívá umělou inteligenci k analýze dat v oblasti bezpečnosti a její hodnota na burze momentálně dosahuje na hranici 490 miliard dolarů (asi 11,3 bilionů korun). Ještě lépe si vede firma Nvidia, která se zaměřuje na výrobu grafických čipů. Její tržní kapitalizace v průběhu posledních měsíců dosáhla dokonce nad hranici 5 bilionů dolarů, což je v přepočtu asi 110 bilionů korun.

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Burry v minulosti proslul mimo jiné díky příběhu, který se dostal také do kin. V roce 2015 vyšel úspěšný snímek s názvem Sázka na nejistotu, za kterým stojí režisér Adam McKay. Hlavního hrdinu Michaela Burryho v něm tvárnil herec Christan Bale. Film pojednává o hroutícím se americkém hypotečním trhu a Burrym, který jako jeden z mála dokázal tento pád předpovědět a využít.

