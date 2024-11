Vítězem amerických prezidentských voleb je Elon Musk. Tesle teď svítí zelená

Ačkoliv Donald Trump se dlouhodobě staví k elektromobilům poměrně zdrženlivě, vnímají investoři Tesly jeho volební vítězství poměrně jasně. Akcie automobilky po oznámení výsledků amerických voleb během několika hodin stouply o skoro 15 procent, což byl jeden z nejprudších denních nárůstu v historii značky. Z toho samozřejmě profitoval i Musk, jehož majetek se za krátkou chvíli zvýšil o dalších 15 miliard amerických dolarů (asi 345 miliard korun), píše CNN.

Donald Trump dlouhodobě opakuje, že má problém s vysokými pořizovacími cenami elektromobilů i jejich omezeným dojezdem. Zároveň dodává, že masivní rozmach elektromobility ohrožuje současný americký průmysl. Postupný zánik spalovacích motorů totiž může vést k významné ztrátě pracovních míst v USA.

I proto Trump v uplynulých týdnech masivně kritizoval politiku svého předchůdce Joe Bidena. Ta spočívala mimo jiné v četných federálních daňových úlevách pro kupující elektrických aut. USA zároveň během posledních čtyř let poměrně výrazně automobilový průmysl skrze subvence podporovaly. V dobách Trumpa s tím ale podle odborníků může být konec.

Tesla bez dotací trpět nemusí

Musk dlouhodobě říká, že tato případná Trumpova politika Teslu neohrožuje. Ačkoliv tradiční společnosti se na americké vládní dotace spoléhají, Tesla se v podle něj klidu obejde bez nich. „Zrušte dotace a Tesle to jen prospěje,“ prohlásil před několika dny Musk na sociální síti X, kde byl v průběhu prezidentské volební kampaně v USA velmi aktivní.

Musk sází mimo jiné na to, že omezení dotací sníží konkurenční výhodu výrobcům, kteří se na elektromobily teprve začínají zaměřovat. Jeho slova potvrzují i čísla z posledních měsíců, podle nichž se globální tržby Tesly za prvních deset měsíců letošního roku kvůli zvýšené konkurenci v meziročním srovnání propadly o 2 procenta.

Trumpovo vítězství by navíc Tesle mohlo přinést ještě minimálně jednu klíčovou výhodu, a to rychlejší schvalování technologií pro autonomní vozidla v americké praxi. „Podle našeho názoru je Tesla a její generální ředitel Musk možná největším vítězem uplynulých voleb,“ komentuje pro CNN své dojmy analytik Garret Nelson ze společnosti CFRA Research. Investorům doporučuje, aby do Tesly v dalších měsících dali peníze.

Cesta pro robotaxi je volná

Odborníci rovněž často naznačují, že Trump by mohl výrazně zredukovat státní regulace, které Tesle momentálně jednoduše neumožňují přijít na americké silnice s technologií autonomních vozů. Právě robotické taxi bez řidičů se v případě Tesly mají do dalších let stát obrovským hitem i tahákem, který má stát za podstatnou částí celkových podnikových prodejů.

Největší riziko pro Teslu by během prezidentování Donalda Trumpa mohlo přijít v oblasti zahraniční politiky, a to i kvůli očekávané celní politice. Tvrdý přístup Trumpa k ostatním státům by mohl ohrozit či omezit výrobní linku Tesly v Šanghaji, odkud pochází více než 40 procent podnikových globálních prodejů. Případné obchodní napětí by pro Teslu mohlo znamenat i vyšší náklady nebo jiné překážky v dodavatelských řetězcích, které by mohly narušit snahu Tesly o globální expanzi.

Muskovu vesmírnou společnost SpaceX Trumpovo vítězství příliš neovlivní. Podobně je to také se sociální sítí X, která rovněž nebude čelit zásadnímu tlaku ze strany budoucí Trumpovy administrativy, uzavírá CNN.