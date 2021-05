Máte Teslu? Tak tu nesmíte parkovat, oznámila čínská vláda svým zaměstnancům

Tito zaměstnanci uvádí, že úředníci nejméně dvou vládních úřadů v Pekingu a Šanghaji dostali od nadřízených pokyn, aby v práci neparkovali své elektromobily Tesla. Kolika vozů se tento zákaz týká není zatím jasné. Zatím také není známo, zda toto omezení zavádí všechny vládní úřady v Pekingu a zda se jedná o formální vládní nařízení, které se bude týkat všech vládních úřadů v Číně.



Ačkoli senzory a kamery, které mohou pomáhat při řízení, jsou součástí mnoha vozidel, osoby obeznámené s touto záležitostí uvedly, že omezení se v současné době vztahuje pouze na vozy Tesla. Už v březnu byl totiž vozidlům Tesla zakázán vjezd do některých vojenských komplexů v Číně.

Omezení je novým důkazem toho, že Čína je vůči americkému výrobci elektromobilů stále ostražitá. Společnost Tesla v současnosti čelí zvýšené kontrole po stížnostech týkajících se bezpečnosti a vysoce medializovaných stížnostech na služby zákazníkům v Číně.



Automobilky jako Tesla vybavují stále více vozidel kamerami a senzory, které snímají okolí vozu. Kontrola toho, jak jsou tyto snímky využívány a kam jsou odesílány a ukládány, je však pro průmysl a regulační orgány po celém světě stále výzvou.

Konkrétně vozy Tesla mají několik externích kamer, které řidičům pomáhají při parkování, změně jízdního pruhu a dalších funkcích. Šéf společnosti Elon Musk se často vyjadřuje k hodnotě dat, která vozidla Tesla pořizují a která mohou být využita k vývoji autonomního řízení.

Několik dní po březnovém zákazu vjezdu vozů Tesla do vojenských komplexů Musk vystoupil prostřednictvím videa na čínském fóru a prohlásil, že pokud by Tesla používala vozy ke špionáži v Číně nebo kdekoli jinde, byla by okamžitě uzavřena.

Čína, která je největším světovým trhem s automobily, je pro výrobce elektromobilů druhým největším trhem a představuje přibližně 30 % jeho prodejů. Tesla nyní v šanghajském závodě vyrábí elektrické sedany Model 3 a sportovně-užitkové vozy Model Y.