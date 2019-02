Do konce roku bude mít Tesla plně autonomní vozy, tvrdí Elon Musk

19:30 , aktualizováno 19:30

Vizionář Elon Musk představil ambiciózní plány ohledně výroby samořiditelných vozů. Elektroauta s plně autonomním systémem by Tesla měla mít do konce tohoto roku. Možnost, že by si řidič mohl za volantem zdřímnout a probudit se až v cíli, by se podle zakladatele a ředitele společnosti mohla naplnit koncem roku 2020. Podnikatel to uvedl v rozhovoru se společností Ark Invest, která v Tesle drží podíl.