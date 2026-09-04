Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec povídání s šoférem. Tesla oficiálně představila robotické taxi

Autor: ,
  7:18
Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...

Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila robotické taxi Cybercab. (3. září 2026) | foto: Reuters

Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...
Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...
Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...
Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...
15 fotografií
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Akce byla nezvykle utlumená, konala se v soukromí bez živého přenosu a bez novinářů jen s velmi omezeným počtem pozvaných.

Tesla má k tomuto týdnu u texaských úřadů zaregistrováno 45 vozů Cybercab.

Podle The Verge ale není jasné, kolik z nich bude uvedeno do komerčního provozu. K několika vozidlům získali přístup influenceři v Austinu a Tesla také tato auta již několik měsíců testuje v různých amerických městech.

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Tesla rovněž spustila nový portál pro svou službu Robotaxi. Na webu jsou mimo jiné podmínky pro využívání služby, kdy auty nesmí jezdit děti mladší 13 let.

Tesla poprvé představila Cybercab na podzim roku 2024, letos v dubnu pak zahájila výrobu vozu. Šéf podniku Elon Musk tvrdí, že budoucnost Tesly spočívá v robotech a samořízených vozech.

Tesla začíná přicházet o své skalní příznivce. Jejich důvěra v Muska klesá

Cybercab je dvousedadlové vozidlo bez volantu a pedálů. Podle Muska budou tyto vozy časem tvořit většinu produkce automobilky Tesla.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Konec povídání s šoférem. Tesla oficiálně představila robotické taxi

Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Akce byla nezvykle...

4. září 2026  7:18

Slunečnice se na úkor řepky vrací na česká pole. Pomůže to krajině se suchem?

Premium
ilustrační snímek

Slunečnice zažívá na českém venkově malou renesanci. Díky snaze vyrovnat se se suchem a i kvůli lepšímu zpeněžení po ní sahá stále více zemědělců. V letošním roce její plochy vzrostly o zhruba...

4. září 2026

Češi fandí jádru a přejí si soběstačnost v energiích, ukázal průzkum

Jaderná elektrárna Dukovany

Budoucnost domácí energetiky vidí Češi v kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů, ukázal výzkum agentury Ipsos. Téměř tři čtvrtiny dotázaných v něm souhlasí s výstavbou nových jaderných zdrojů a...

4. září 2026

Pryč s Ducati, propustit 50 tisíc lidí. Volkswagen má plán pro lepší efektivitu

Pohled na závod Volkswagenu na výrobu motorů v Chemnitzu.

Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Počítá mimo jiné se zrušením dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst a výrazným...

3. září 2026  18:56,  aktualizováno  22:49

Musk chce vstoupit do nového odvětví. SpaceX má vyrábět díly pro turbíny

Elon Musk mává davu během 56. výročního zasedání Světového ekonomického fóra...

Elon Musk znovu rozhýbal burzu. Tentokrát k tomu stačilo oznámení, že SpaceX chce začít vyrábět vlastní díly pro plynové turbíny. Jde o specializované lopatky a další komponenty, kterých je při...

3. září 2026

Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70 procent, Evropa zaostává

ilustrační snímek

Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70 procent. Česká republika tak splnila průběžné cíle EU pro toto období, zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem....

3. září 2026

Sklad Rohlik.cz se na Pardubicku otevře v listopadu, zaměstná 1 500 lidí

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Jeden z největších internetových obchodů s potravinami Rohlik.cz v listopadu otevře nový distribuční sklad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku. Areál o rozloze zhruba 24 tisíc metrů čtverečních...

3. září 2026  15:39

Developer Morávek zůstává v nemocnici i měsíc po nehodě. Zotavování potrvá

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Více než měsíc po červencové nehodě zůstává olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek v péči lékařů Fakultní nemocnice Olomouc. Podle zástupců zařízení je Morávkův stav...

3. září 2026  15:20

Maďarský premiér jde po majetku bohatých. Chystá pro ně zvláštní daň

Premium
Lídr strany Tisza Péter Magyar hovoří v den parlamentních voleb v Budapešti....

Maďarsko se chystá sáhnout na majetek nejbohatších. Nová vláda Pétera Magyara chce od příštího roku zavést zvláštní daň pro osoby, jejichž příjmy a majetek přesáhnou jednu miliardu forintů, tedy...

3. září 2026

Deficit je dokonce 419 miliard, spočítala Národní rozpočtová rada

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Národní rozpočtová rada (NRR) vydala svoje pravidelné stanovisko k hospodaření státu a také k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová....

3. září 2026  13:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump opanoval už i dolarovou minci, ale v USA se o ni přou. Je vznik protiprávní?

Premium
Portrét amerického prezidenta Donalda Trumpa na mincích v hodnotě 1 dolaru,...

Americká mincovna uvedla do oběhu novou jednodolarovou minci s portrétem Donalda Trumpa. Je to teprve druhý případ v historii země, kdy se na amerických mincích objevil ještě žijící prezident....

3. září 2026  12:30

Jak poznat kvalitní hotel, co si pohlídat a proč je Čech dobrý host? Hoteliér vypráví

Premium
Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda udělal obdivuhodnou kariéru, z číšníka se vyšvihl na největšího českého hoteliéra. Jeho značka Czech Inn spravuje tři desítky hotelů a nakupuje další, koncem srpna přibyl za miliardu...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.