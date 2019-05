Tesla se řítí do propasti. Její akcie se od začátku roku propadly o 40 procent

11:08 , aktualizováno 11:08

Tesla na tom není vůbec dobře. Její akcie padají jako mouchy a analytici se předhánějí, kdo o společnosti vydá negativnější hodnocení. Elon Musk však stále neztrácí naději a slibuje, že ve třetím čtvrtletí bude společnost opět zisková.

FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen in Taipei, Taiwan August 11, 2017. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo | foto: Reuters