Dej si zboží do tašky a jdi. Tesco v Británii otvírá obchod bez pokladen

Zákazníci si pomocí aplikace Tesco.com budou moci vybrat potraviny a hned z obchodu odejít. „Kombinace kamer a snímačů hmotnosti“ zjistí, co si zákazníci vzali, a výrobky jim vyúčtuje přímo v aplikaci v okamžiku, kdy obchod opustí. Účetní stvrzenku klienti obdrží do telefonu do několika minut poté.

Technologii řetězci zajišťuje izraelský technologický start-up Trigo, který podobná partnerství uzavřel se supermarkety v Německu a v Nizozemsku. Systém využívali už dříve zaměstnanci Teska v sídle firmy, ale nyní bude poprvé k dispozici běžným zákazníkům.

„Jde zatím o první zkušební verzi pro jeden obchod. Těšíme se, jak zákazníci zareagují,“ říká generální ředitel Kevin Tindall. Britský maloobchod zdůrazňuje, že i přes novou technologii nebude snižovat počet zaměstnanců v obchodech.

Tesco podniká i v České republice, kde patří k největším obchodním řetězcům a také mezi největší zaměstnavatele. Společnost v tuzemsku provozuje 190 prodejen a pracuje pro ni asi 8 400 lidí.