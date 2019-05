Zatímco britské Tesco šetří a propouští, jejich šéf vydělal 134 milionů

Jak uvádí výroční zpráva společnosti, její šéf, který do firmy nastoupil v roce 2014, má základní plat 1,25 milionu liber. K tomu obdržel bonus ve výši 1,6 milionu liber a 1,3 milionu liber v akciích společnosti v rámci dlouhodobého strategického programu. V průběhu roku pobíral čtyřiapadesátiletý Lewis ještě dalších 313 tisíc liber z penzijního programu společnosti a další bonusy.

Jeho příjem tvoří 226násobek mediánu mzdy zaměstnanců Tesca, který je ve výši 20 364 tisíc liber (kolem 604 tisíc korun), upozorňuje na svém serveru Independent. Lewisova odměna je však letos nižší než loni. Tehdy dostal 5,1 milionu liber (přes 151 milionů korun).

Začátkem roku společnost oznámila, že v rámci úsporných plánů ředitele Lewise zruší v Británii pulty s čerstvým masem, rybami a lahůdkami, a to přibližně v 90 pobočkách. Snížení nákladů o 1,5 miliardy liber (přibližně 44,2 miliardy korun), by se mohlo dotknout až 9 tisíc zaměstnanců. Firma však uvedla, že by zhruba polovinu z nich přesunula na jiné pracovní pozice.

S počtem 300 tisíc zaměstnanců je Tesco v Británii největším soukromým zaměstnavatelem. V České republice působí Tesco od roku 1996 a má zde zhruba 200 obchodů.

Na britském trhu se Tesco již několik let potýká s konkurencí diskontů Lidl a Aldi, které jej připravují o podíl na trhu. Loni proto firma spustila nový diskontní řetězec Jack’s, aby tak odvrátila odliv kupujících k levnějším konkurentům.

Tesco by také letos mohlo přijít o pozici jedničky na britském trhu, pokud antimonopolní úřad schválí koupi obchodů Asda konkurenčním řetězcem Sainsbury´s.