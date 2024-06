Starší klimatizace na současné počasí nestačí. Úmrtí vedrem v USA přibývá

Devětasedmdesátiletá Ioria Gellotová žije vc New Orleans v bytě, který se nachází ve druhém patře staršího domu. Kvůli slunečním paprskům má v podstatě neustále zatažené žaluzie. Dlouhodobě nesnesitelné vedro v bytě ji před lety donutilo pořídit si klimatizační jednotku. Myslela si, že zařízení dokáže její problém s vysokými teplotami v bytě vyřešit. To se ale nedaří, píše portál The Guardian.

Statistiky za rok 2023 ukazují, že kvůli extrémním horkům v minulém roce zemřelo celkem 11 tisíc Američanů. Dalších 120 tisíc lidí muselo navštívit pohotovost. Mezi nejvíce postižené se řadili hlavně senioři bydlící ve špatně izolovaných bytových jednotkách.

„Zjistili jsme, že během extrémně vysokých teplot umírá v domácnostech více lidí než jinde. Nedostanou se totiž do nemocnice. Domácí prostředí tedy může být samo o sobě značným rizikem,“ říká pro The Guardian Jaime Madrigano, výzkumník v oblasti veřejného zdraví z univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru.

Staré domy bez izolace

Mezi nejčastější zdravotní problémy lidí během horkých dnů se řadí bolesti hlavy, nevolnost, slabost, únava a závratě. Jiným se v horku špatně dýchá, spí i myslí. Objevují se kardiovaskulární příhody, poruchy spánku nebo zhoršené rozpoznávací schopnosti. „Je to nesnesitelné,“ potvrzuje pro The Guardian Dee Dee Greenová z New Orleans. Za poslední tři roky se je její klimatizace několikrát porouchala a žena má podezření, že se tak stalo i kvůli nadměrnému zatížení.

Nejen Američané se snaží s horkem bojovat alespoň opakovanými studenými koupelemi, když jejich starší klimatizace přestávají nápor zvládat. „Chladicí systémy, které se prodávaly před deseti lety, už nejsou schopné držet krok s počasím, které v poslední době kupříkladu v New Orleans vládne,“ potvrzuje inženýr architektury Simi Hoque. Podle něj s rostoucími venkovními teplotami musí klimatizace pracovat s mnohem vyšší účinností a starší klimatizační jednotky to jednoduše nezvládají.

V případě amerického New Orleans v nejméně vhodných nemovitostech žijí hlavně černoši. Loňský výzkum ukázal, že u mnohých z nich byla vnitřní teplota dokonce vyšší než venku. V některých amerických domácnostech dokonce kvůli tomu více spolubydlících spí v jedné místnosti.

Často nemají dostatek klimatizací a bez nich je vedro v noci často k nezvládnutí Mnohé budovy v USA zároveň jednoduše nejsou na nový standard venkovních teplot připravené, a to zejména v chladnějších městech na severu USA, uzavírá The Guardian.