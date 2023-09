Klimatické změny tvrdě dopadnou na módní průmysl. Ohrožují Vietnam či Pákistán

Ekonomické problémy předpovídá studie Cornellovy univerzity. Výzkumníci tvrdí, že do konce desetiletí země přijdou až o 22 procent příjmů z exportu oblečení. Tento výpadek může mít velmi vážné dopady pro celé tamní hospodářství, uvedl portál CNN.

Vědci upozorňují, že výrobci by se měli klimatickým změnám přizpůsobit. Zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, zajistit jim dostatek odpočinku a pozměnit pracovní dobu. Tlak na výrobní firmy by podle nich měly vytvářet i zahraniční řetězce, které od nich oblečení odebírají.

I přes případné zlepšení pracovních podmínek je ale podle výzkumných pracovníků možné, že vlivem nepříznivého počasí přijdou Vietnam, Pákistán, Bangladéš a Kambodža až o několik set tisíc pracovních míst a zpomalí se i produktivita práce.

Tyto státy stojí v současné době za 18 procenty celosvětového vývozu oděvů. Ve všech státech momentálně funguje asi deset tisíc továren, kde ve výrobě pracuje zhruba 10,6 milionu pracovníků. Všechna tato pracovní místa tak postupující klimatická krize silně ohrožuje. Továrny jsou navíc často situovány do velkých měst, kde jsou rizika extrémních veder i povodní ještě vyšší.

Zejména Pákistán by mohl mít v dalších letech velké problémy. Ukázalo se to už loni, kdy země bojovala s nejhoršími záplavami v historii a více než třetina země skončila pod ničivou vodou. V Bangladéši pak letos potýkali s extrémně vysokými teplotami, které se v některých dnech dostaly i přes hranici čtyřiceti stupňů Celsia.

Autoři studie zároveň vyzývají asijské výrobní firmy, aby zaměstnancům v budoucnu přiznali právo na přerušení práce a v případě velkých veder by jim měli poskytnout i placenou dovolenou. Módní značky by zároveň měly výrobním firmám nabídnout přemístění jejich provozů do méně rizikových lokalit.

„Pracovníci v asijském módním sektoru potřebují tyto investice od výrobních firem už nyní. Právní předpisy, které je chrání před důsledky extrémních teplot a povodněmi zde totiž neexistují,“ stojí ve studii.