13 milionů za tenisky. Vydražily se boty basketbalové ikony Jordana

Christie’s je v aukci popisovala jako „nejvzácnější ze vzácných“. Jordan měl tyto boty při exhibici v Itálii, během níž při smeči rozbil desku. V návaznosti na to Nike uvedl řadu bot Air Jordan 1 Shattered Backboard.

Sběratelské předměty, které nosil Michael Jordan, mají stále neuvěřitelnou hodnotu, a to i téměř dvě desetiletí poté, co ikona Chicago Bulls ukončila aktivní kariéru. Zájem o Jordanovy věci podnítil i před pár měsíci vysílaný dokument na Netflixu The Last Dance (Poslední představení).



Boty patřily americké firmě Stadium Goods, která dala do aukce i další Jordanovy boty. Například Air Jordan 7 "Olympic“, které měl, když hrál v památném Dream Teamu na olympiádě v Barceloně, se prodaly za 112,5 tisíc dolarů (asi 2,4 milionu korun). Dalším zajímavým kouskem, které se dražily byly Air Jordan 10. Tyto boty měla legenda při posledním zápase před přerušením kariéry, během kterého hrál baseball za Chicago White Sox.

Snaha přilákat mladé

„Michael Jordan a po něm pojmenovaná řada obuvi vytvořila základ pro moderní basketbal a celosvětový fenomén sbírání tenisek,“ uvedla aukční síň Christie’s. Aukční dům prodal celkem devět párů Jordanových tenisek.

Michael Jordan je považován za nejlepšího hráče v historii basketbalu, v 80. a 90. letech se stal celosvětovou ikonou, čímž pomohl zvýšit profil NBA po celém světě.



Trh se vzácnou obuví je poměrně velký. Byl oceněn na více než 1 miliardu dolarů. Sběratelé jsou za obuv ochotni zaplatit neuvěřitelné částky. Aukční domy se prodejem těchto předmětů snaží přilákat mladší publikum. V květnu aukční dům Sotheby’s prodal pár Nike Air Jordan 1 za 560 tisíc dolarů. V loňském roce kanadský podnikatel Miles Nadal koupil sbírku tenisek Nike, Adidas a Air Jordan vydražených společností Sotheby’s za 850 tisíc dolarů.

Sběratel Carl Webb, který vlastní 170 párů historických tenisek, řekl BBC Wake Up to Money, že to má hodně společného s nostalgií. „Někteří lidé sbírají známky, jiní sbírají knihy, pro mě jsou vzácné tenisky. Vědět, že určitý model máte jediný na světě, je fantastický pocit.“

Webb uvedl, že za každý pár zaplatil až 270 liber (necelých 8 tisíc korun). Přiznal však, že jen 30 párů tenisek, které vlastní, měl na sobě. Zbytek si vystavil po svém domě. Cena jednoho párů tenisek je obvykle určována jejich „nedostupností“ a vztahem ke slavným lidem nebo událostem.