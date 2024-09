Designérka dělá ze starých tenisáků nábytek. Řeší i jeho další recyklaci

Každý rok se na světě vyrobí přibližně tři sta milionů tenisových míčků a téměř všechny skončí na skládkách. Tam by se rozkládaly více než čtyři sta let. Na tenisovém US Open, které právě skončilo, jich ročně vyhodí asi 70 000, na Wimbledonu je to asi o dvacet tisíc míčů méně. Belgická designérka ví, co s nimi. Vyrábí z nich nábytek na míru.