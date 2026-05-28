Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

Autor: ,
  17:03
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci | foto: ČTK

Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou. Rozhodnutí EK však uvítal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza, podle kterého by měly proti Temu zakročit i české úřady.

Čínský internetový prodejce porušil pravidla EU tím, že nedokázal řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU, uvedla unijní exekutiva v prohlášení.

Evropská komise začala vyšetřovat čínského internetového prodejce Temu

„Z výsledků tajného nákupu, který byl součástí šetření EK, vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy, zatímco vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti, jelikož obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem,“ dodává text.

Mělo by Česko pokutovat Temu za rizikové zboží?

celkem hlasů: 154

„Pokuta ale nestačí“

Komise zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

„Temu respektuje cíle nařízení DSA a potřebu jasných a konzistentních pravidel v celé digitální ekonomice. S rozhodnutím Evropské komise však nesouhlasíme a pokutu považujeme za nepřiměřenou,“ uvedla čínská společnost v prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters. Rozhodnutí podle firmy neodráží současný stav. „Společnost Temu v průběhu celého procesu konstruktivně spolupracovala s komisí a od roku 2024 podnikla další kroky k posílení hodnocení rizik, správy platformy a ochrany uživatelů,“ dodalo Temu.

„Jsme rádi, že Komise šetření dotáhla do konce a jasně pojmenovala, co se na Temu děje. Pokuta ale sama o sobě nestačí. Teď musí přijít legislativní změny, které zajistí skutečné vymáhání pravidel a musí konečně začít jednat i národní kontrolní orgány, u nás tedy Česká obchodní inspekce,“ sdělil ve svém prohlášení Prouza.

Vyšetřování ještě nekončí

Komise dala společnosti Temu čas do 28. srpna na předložení akčního plánu, který regulátoři posoudí. O tom, zda firma učinila dostatečné kroky k dodržení nařízení DSA, má být rozhodnuto během následujících dvou měsíců.

„Posuzování rizik není pouhým formálním úkonem – je to základní pilíř nařízení DSA,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. Posouzení rizik provedené společností Temu přitom podle ní podceňuje konkrétní rizika, postrádá konkrétní údaje, není podloženo spolehlivými důkazy a není komplexní. Virkunnenová dodala, že regulátoři budou pokračovat i ve vyšetřování, zda design služeb Temu nevytváří návykové chování.

Toxické pláštěnky i nebezpečné šortky. Komisaře šokuje, co je v balíčcích z Číny

Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby stanovené velké online platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu. Pokuta pro Temu je druhou sankcí udělenou podle DSA poté, co sociální síť X vlastněná Elonem Muskem dostala loni v prosinci pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy Kč).

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici,...

28. května 2026  17:03

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Češi už vydělávají sami na sebe. Stát je letos „stál“ téměř sto padesát dní práce

ilustrační snímek

Den daňové svobody letos v Česku připadl na 29. května, nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku...

28. května 2026  13:56

Philip Morris uvádí na trh nové zařízení na nahřívání tabáku

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák BONDS 2 by IQOS. Firma tím rozšiřuje své portfolio bezdýmných alternativ v segmentu nahřívaného tabáku, kam přesouvá...

28. května 2026  13:53

Termín zaplacení daně z nemovitosti 2026 se blíží. Kdy se platí a jak zjistit výši

Ilustrační foto

Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději v pondělí 1. června. O tom, kolik letos majitelé státu zaplatí, informovala vlastníky Finanční správa. Přesnou částku měli dostat do datové...

28. května 2026  13:30

Skupina DRFG investuje v Maďarsku, koupila obchodní centrum Korzó

Obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Maďarsku. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze s téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor. Zahrnuje přibližně...

28. května 2026  13:20

Island předstihl Švýcarsko a je nejdražší zemí na světě. Mohou za to i turisté

Islandská koruna

Nejdražší zemí světa je Island, ukázaly výpočty tamního odborového svazu. „Cenová hladina v zemi ohně a ledu nyní převyšuje tu švýcarskou o tři procentní body,“ uvedl Vilhjalmur Hilmarsson, ekonom z...

28. května 2026

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Advertorial
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti...

28. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Od nových paruk pro nemocné po záchranu srnčat. Podpořte lidi, kterým záleží na okolí

Advertorial
Do finále letošní jarní vlny iniciativy ČSOB pomáhá regionům se probojovala...

Za dobrými projekty často nestojí velké organizace, ale lidé, kteří se rozhodli změnit něco kolem sebe. Pomáhají dětem, přírodě, nemocným i místům, na kterých jim záleží. Právě takové iniciativy jsou...

28. května 2026

EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

ilustrační snímek

Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.