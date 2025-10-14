Ještě v roce 2023 dosáhl zisk Temu na trhu Evropské unie jen částky 44,1 milionů dolarů (asi 970 milionů korun). Podle portálu The Guardian má po celé Evropské unie již více než 115 milionů zákazníků, což je asi čtvrtina všech obyvatel EU.
Tržby Temu na unijním trhu v roce 2024 dosáhly částky 1,7 miliardy dolarů (zhruba 37 miliard korun). Proti roku 2023 stouply více než dvojnásobně, neboť tehdy se vyšplhaly jen na 758 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 17 miliard korun. Navzdory obrovským tržbám a ziskům ale čínské tržiště na unijním trhu zaplatilo jen 18 milionů amerických dolarů (asi 400 milionů korun) na korporátní dani.
„Je zcela nepochopitelné, že firma s tak obrovskými tržbami má v Evropské unii tak zanedbatelnou daňovou stopu,“ tvrdí Paul Monaghan, ředitel organizace Fair Tax Foundation. Dodává, že platforma je ve skutečnosti řetězcem několika firem sídlících v daňových rájích. Proto se snaží o to, aby její daňové odvody v Evropě byly co možná nejmenší.
Čínské platformy čekají horší časy
Společnost Temu informovala o výsledcích hospodaření na unijním trhu v době, kdy Evropská unie plánuje zavést poplatek ve výši dvou eur (asi 50 korun) za každý malík balík, který na území Evropské unie vstupuje. Právě toto opatření má totiž obrovský příliv levného zboží i z Temu omezit. EU si od opatření také slibuje, že posílí konkurenceschopnost evropských firem.
Nový poplatek by se měl týkat všech balíků v hodnotě do 150 eur (asi 3 700 korun), které na unijním trhu nepodléhají clu. To by pro Temu i další podobné čínské platformy mohl být velký problém, neboť i díky výjimkám z DPH a cel mohly zboží v Evropě nabízet velmi levně. Často zákazníkům nabízeli také dopravu zdarma.
Řada odborníků s tímto postupem souhlasí. „Vlády v Evropě by měly jednat rychleji, pokud chtějí, aby domácí maloobchodníci čínským internetovým gigantům dokázali férově konkurovat,“ doplňuje Paul Monaghan.
Temu se brání
Levné zboží z Asie je v Evropě obrovsky populární. Podle dostupných statistik bylo na území Evropské unie loni doručeno 4,6 miliardy balíků nepodléhajících clu. Ve srovnání s rokem 2022 to bylo asi trojnásobně víc.
Platforma Temu se ale vůči nařčením ohradila. „Jsme mladá a rychle rostoucí společnost. Do Evropy jsme vstoupili teprve před dvěma lety. Intenzivně zde investujeme a snažíme se o to, aby evropští zákazníci měli k dispozici kvalitní zboží za dostupné ceny,“ uvedlo tržiště pro The Guardian.
Čínský internetový prodejce zároveň dodal, že jeho cílem je vybudování transparentní, důvěryhodné a udržitelné platformy, která pomáhá i evropským firmám budovat a rozšiřovat jejich podnikání. Společnost Temu zároveň odmítla, že by v praxi praktikovala daňové triky, uzavírá The Guardian.