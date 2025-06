„Časově omezená verze s názvem WhistlePig GraveStock Wheat Whiskey je určena pijákům, kteří vědí, že život je příliš krátký na to, aby pili něco jiného než to nejlepší,“ uvedly společnosti v tiskové zprávě. Spolupráce si bere na mušku především zákazníky, kteří by mohli být unaveni ze střiků, plechovkových koktejlů anebo piv.

„Pšeničná whiskey vyrobená z vody Liquid Death zrála několik let v tradičním dubovém sudu a poté byla asi dva týdny dozrávala v rakvi vyrobené na zakázku. Samozřejmě bez skutečných mrtvol,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Pro společnost WhistlePig nemohla tato spolupráce přijít v lepší čas. Prodej lihovin totiž celosvětově klesá. „Odvětví zažívá těžší časy než kdykoli předtím,“ přiznal šéf společnosti Charles Gibb pro CNN. Podle něj jsou nové produkty, jako je tento, velká příležitost, neboť spotřebitelé stále hledají značky, jejichž jádrem je autenticita.

WhistlePig a Liquid Death, které jsou ve svých kategoriích spíše mladšími značkami, často sázejí na partnerství, aby se na trhu prosadily.

WhistlePig GraveStock Wheat Whiskey bude stát 74,99 dolarů (1 600 Kč) za láhev o objemu 750 ml a bude se prodávat od 24. června 2025 online a ve vybraných prodejnách, restauracích a barech, uzavřel portál CNN.