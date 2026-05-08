Chránil přírodu a zvířata. Ted Turner po sobě zanechal stovky tisíc hektarů půdy

Zakladatel CNN Ted Turner nebyl jen výraznou postavou mediálního světa. Americký miliardář, který zemřel ve věku 87 let, vybudoval také jedno z největších soukromých pozemkových impérií v USA a zasloužil se o návrat bizonů do americké krajiny. Statisíce hektarů půdy chránil před developerskou výstavbou a dlouhodobě podporoval ochranu přírody i biodiverzity.
Ted Turner pózuje poblíž stáda bizonů v září 1991 na svém ranči Flying D nedaleko Bozemanu v Montaně.

Ted Turner vlastnil zhruba 810 000 hektarů pozemků, které se rozkládají na jihovýchodě, Velkých pláních a západě USA. Jeho pozemky tvořily hlavně rozsáhlé souvislé celky spravované s důrazem na ekonomickou udržitelnost a ochranu přírody.

„Bbyl průkopníkem mezi korporátními magnáty, kteří investovali své zisky do půdy,“ cituje agentura Bloomberg slova editora magazínu The Land Report Erika O’Keefa.

Mnohé z nemovitostí měly i komerční využití – sloužily například k chovu dobytka, provozu luxusních resortů nebo nabízely lov a rybaření. Jeho společnost pro správu pozemků Turner Enterprises také dohlížela na více než 45 tisíc bizonů na různých rančích, podle webových stránek společnosti jde o největší soukromé stádo na světě.

Zachránce bizonů

Turnerovo nadšení pro bizony pomohlo obnově kdysi ohroženého živočišného druhu. Podpořil totiž vznik trhu s bizoním masem, které prodával jak v obchodech, tak prostřednictvím restaurací Ted’s Montana Grill.

„Pokud jde o hospodářská zvířata, Ted Turner neměl konkurenci. Obnova populace bizonů, symbolu amerického Západu, je pozoruhodný úspěch pro městského kluka narozeného v Cincinnati v Ohiu, který vyrůstal v Savannah v Georgii a vybudoval své mediální impérium v Atlantě,“ uvedl Eric O’Keefe.

Turner koupil svůj první ranč Bar None v Montaně v roce 1971. Za pozemek o rozloze zhruba 8 900 hektarů a nemovitosti, dobytek a stroje údajně zaplatil 22 milionů dolarů (podle dnešního kurzu zhruba 455 milionů Kč) v hotovosti.

Později v tomto státě získal ještě další dva ranče. „Poté, co jsem koupil ranč Bar None a začal trávit v Montaně stále více času, zamiloval jsem si tu oblast ještě víc. Když mě něco baví, mám tendenci to přehánět, a když mi řekli, že se na trhu objeví větší ranč, zaujal mě,“ napsal Turner ve svých pamětech Call Me Tedd z roku 2008. „Součástí mé touhy vlastnit tuto půdu bylo zajistit, aby nikdy nebyla zastavěna,“ zmínil.

Velká část Turnerových pozemků byla pod ochranou speciálních dohod, které trvale zakazují zástavbu nebo dělení půdy. Dohoda uzavřená v roce 2022 pro Turnerův ranč Armendaris o rozloze 127 000 hektarů na jihu Nového Mexika patřila k největším svého druhu v historii Spojených států.

Turnerův příklon k ochraně přírody a podpora ohrožených druhů postupně změnily obraz miliardáře dříve známého hlavně svým výrazným egem a tvrdou soutěživostí. Když vznikal jeho portrét pro Národní portrétní galerii ve Washingtonu, Turner nechtěl být zachycen jako typický mediální magnát. Přál si, aby byl zobrazován především jako člověk spojený s americkou krajinou a přírodou – jako kovboj na koni s pasoucími se bizony v pozadí.

Ted Turner na konci svého života vlastnil dohromady třináct rančů, dva ranče v Montaně, jeden v Kansasu, pět v Nebrasce, dva v Jižní Dakotě a tři v Novém Mexiku.

