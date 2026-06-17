Úspěch společnosti SpaceX Elona Muska, její rostoucí hodnota i rekordní vstup na burzu odstartoval novou investiční horečku. „Z vesmíru lze dělat mnohem více věcí než dříve,“ uvedl John Gedmark, generální ředitel společnosti Astranis, která vyrábí menší komunikační satelity.
Investoři během IPO vložili do Muskovy společnosti přibližně 75 miliard dolarů (asi 1,6 bilionu korun). Pro dlouholeté akcionáře to bylo potvrzení, že projekty, které ještě před několika lety působily jako sci-fi, mohou být úspěšným byznysem. Příkladem je síť zhruba 10 tisíc satelitů, kterou SpaceX postupně vybudovala.
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„O vesmírné technologie byl zájem už před oznámením IPO SpaceX, ale po něm se celý sektor doslova rozjel naplno,“ uvedl Tom Mueller, bývalý manažer SpaceX. Ten nedávno získal 500 milionů dolarů pro svou společnost Impulse Space, která vyvíjí technologie pro pohyb a přepravu nákladů ve vesmíru.
Není to jen Musk a SpaceX
Společnost Observable Space zaměřená na laserovou komunikaci a dálkové snímání získala 90 milionů dolarů. Startup Northwood Space vyvíjející pozemní infrastrukturu pro vesmírné systémy přilákal investice ve výši 100 milionů dolarů. Výrobce vesmírných technologií CesiumAstro pak oznámil financování za 470 milionů dolarů (asi 9,8 miliard korun) píše The Wall Street Journal.
V posledních letech vzniká mimo jiné i stále více startupů založených bývalými zaměstnanci SpaceX. Inženýři i manažeři, kteří získali zkušenosti v Muskově firmě, se pouštějí do vlastních projektů nebo investují do nových vesmírných společností. Růst hodnoty SpaceX navíc řadě z nich přinesl značné jmění, které nyní využívají k rozjezdu vlastního podnikání.
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Andrew Rush, šéf startupu Star Catcher Industries, který pracuje na konceptu vesmírné energetické sítě, pro The Wall Street Journal připomněl, že ještě před několika lety se řada velkých investorů vesmírným projektům vyhýbala. „Pokud firmu nevedl někdo s renomé Elona Muska, většina investorů o podobné projekty ani neuvažovala,“ říká Rush.
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Dnes je však situace jiná. Podle Rushe vesmírný průmysl prokázal, že dokáže vyvíjet funkční technologie a budovat životaschopné projekty. Investoři přesto upozorňují, že jde o odvětví s vysokou mírou rizika. Vývoj technologií určených pro provoz ve vesmíru je mimořádně náročný a hranice mezi úspěchem a neúspěchem bývá často velmi tenká.
Zatímco giganti jako SpaceX nebo Blue Origin Jeffa Bezose si mohou dovolit ustát i vážnější problémy, pro menší startupy mohou podobné potíže znamenat i konec. Odstrašujícím příkladem je společnost Virgin Orbit, která vynášela satelity pomocí upraveného letadla. Po vstupu na burzu v roce 2021 však během necelých osmnácti měsíců zkrachovala a ukončila činnost.
„Lidé se mohou nadchnout pro projekt lunárního hotelu, ale pokud nemá žádné příjmy ani realistickou cestu k jejich získání, investice se obhajuje jen těžko,“ uzavřel pro The Wall Street Journal Delian Asparouhov z investiční společnosti Founders Fund.