Po světě chybí paměťové čipy. Cena prudce roste, první obchody omezují nákupy

Krize je patrná hlavně v Asii. Některé japonské obchody již omezily prodej harddisků, protože jim zásoby rychle dochází. Velké technologické korporace jako Microsoft, Google či ByteDance ve stejnou chvíli jednají s producenty paměťových čipů a snaží se zajistit co možná největší dodávky, píše agentura Reuters.
Krize na trhu s paměťovými čipy je patrná napříč segmentem, od běžných paměťových karet do telefonů až po nejvýkonnější systémy, které se užívají třeba v datových centrech. Nedostatečná nabídka paměťových čipů na trhu se již propsala do cen a v některých kategoriích jen od letošního ledna stouply více než dvojnásobně.
Například v tokijské čtvrti Akihabara tamní obchodům chybí na skladech až třetina sortimentu. Pokud zásoby tamní obchodníci zrovna ještě mají, nebáli se citelně zdražit. Některé paměťové moduly během pár týdnů zdražily skoro na trojnásobek. Běžným Japoncům však často nezbývá nic jiného, než vyšší ceny akceptovat, neboť příliš alternativních možností nemají.
Zdražit mohou i mobilní telefony
Problémy hlásí ale i čínské firmy. Čínští výrobci mobilních telefonů varovali, že některé modely mobilních telefonů mohou zdražit až o 30 procent. Chytré telefony se totiž bez paměťových čipů neobejdou.
Výrobci se přitom kvůli rozmachu AI v posledních měsících zaměřily hlavně na výrobu těch nejvýkonnějších paměťových čipů, které jsou pro ně v porovnání s běžnými modely mnohem výnosnější. Jak je ale patrné na příkladu z Číny, odnesla to právě spotřební elektronika.
Mimo jiné proto, že velcí technologičtí giganti přichází za výrobci paměťových čipů s neomezenými objednávkami. Firmám jako Samsung či Micron slibují, že odkoupí jakékoliv množství vyrobených paměťových čipů bez ohledu na cenu.
„Máme tolik objednávek, že nevíme, jak je všechny zvládneme vyřídit. Pokud se nám to nepodaří, pro některé naše odběratele to může mít až existenční dopady,“ uvedl před pár týdny Chey Tae-won, zástupce výrobce čipů Hynix.
V USA roste poptávka i po použitých čipech
Odborníci proto stále častěji upozorňují na možné makroekonomické dopady. Dlouhodobý nedostatek paměťových čipů na trhu může zpomalit rozvoj umělé inteligence i výstavbu datových center. Celá řada států po celém světě navíc stále bojuje s vyšší inflací a růst cen paměťových čipů tento problém prohlubuje.
Samsung zdražil některé čipy v meziročním srovnání již o 60 procent. „Velké technologické firmy vyloženě prosí o dodávky paměťových čipů, uvedl pro agenturu Reuters nejmenovaný manažer jedné z výrobních firem.
Firmy v Číně i dalších státech se zároveň snaží předzásobovat a ceny na tamním trhu se často mění i několikrát za den. Přitom ještě před nedávnem se tak dělo průměrně jen jednou za měsíc. Ve Spojených státech pak roste poptávka i po použitých čipech a zvyšuje se také zájem o recyklaci paměťových modulů, uzavírá Reuters.