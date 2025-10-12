Na speciální obojky pro krávy vsadil také americký farmář Tony Louterse a podle portálu The New York Times si je nemůže vynachválit. Dokáže totiž díky nim rychle zasáhnout v případě, že se u krav rozvíjí nemoc. Jakmile se nějaké zhoršují zdravotní hodnoty, technologie na to farmáře upozorní a ten může jednat.
Americký zemědělec má na své farmě již několik let více než 700 krav. V posledních letech mu ale práci z části ulehčují i speciální chytré obojky se senzory pohybu a wifi připojením. Ty mu o každé krávě předávají údaje o zdravotním stavu, a pokud se mu něco nezdá, může rychle zasáhnout. „Jako bych si s dobytkem mohl povídat,“ říká k technologické vychytávce dvaapadesátiletý Louters.
|
Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot
Když se nedávno o půl šesté ráno na počítači Tonyho Louterse rozsvítilo varování, že zdravotní stav jedné z jeho svěřenkyň se začíná zhoršovat, už o půl hodiny později farmář zvířeti podával probiotika a teplou vodu. Tím problém vyřešil dřív, než vlastně vůbec začal.
AI mění pravidla hry i v zemědělství
Za chytrými obojky pro dobytek stojí společnost Merck. Ačkoliv při jejich vstupu na trhu 2013 nezvládly o moc více funkcí než běžné krokoměry, za uplynulých 12 let se firmě tento výrobek povedlo výrazně posunout. Chytré obojky totiž u krav dnes již sledují také trávení, žvýkání, jejich pohyb i teplotu těla. To vše díky pokročilému algoritmu, který je založený na umělé inteligenci.
Hodnota trhu s technologickými vychytávkami ke sledování hospodářských zvířat navíc každým rokem roste. Jen loni se tato hodnota vyšplhala již na více než 5 miliard amerických dolarů. Farmářům pomáhají se zvyšováním efektivity, redukcí nákladů na krmivo a snižují také závislost zemědělství na pracovní síle. Té navíc není dlouhodobě dostatek.
|
Pole už brzy sklidí stroje bez obsluhy, říká odborník na umělou inteligenci
„Zatímco ještě před pár lety platilo, že nové technologie do světa zemědělství dorazily jednou za pár let, dnes je situace jiná. Nějaká výrazná průkopnická novinka se na trhu objevuje každého půl roku,“ říká americký profesor Deepak Joshi.
Farmář Louterse na data z chytrých obojků každý den reaguje. Ze systému mimo jiné pravidelně dostává potřebné reporty, které jsou pro něj z pohledu správného chodu farmy už nepostradatelné. Na základě získaných informací z obojku americký zemědělec upravuje také krmné dávky, které jsou i kvůli clům prezidenta Trumpa dražší než před lety.
Příspěvek k vyšší dojivosti
Na tyto obojky postupně vsází i další američtí farmáři. Řadí se mezi ně také Annie Vannurdenová z Jižní Dakoty, která je pořídila loni. I díky nim se jí povedlo rozšířit počet krav z 2 700 na 5 000, a to dokonce bez najmutí jediného zaměstnance navíc.
|
S tulipány v Nizozemsku pomáhá robot Theo. Na poli se loudá, chyby ale nedělá
Vannurdenová říká, že díky obojkům sleduje obrovský posun v dojivosti. Za normální situace z jedné krávy denně získá asi 36 kilogramů mléka. Díky obojkům to nyní prý je dokonce i 39 kilogramů. „Když se kráva cítí dobře, vyprodukuje o několik kilogramů mléka víc,“ doplňuje.
Díky technologiím na velkých amerických farmách už na člověka snadno nenarazíte. Drony, autonomní stroje, chytré obojky či jiné nejrůznější speciální senzory pomáhají zemědělcům s růstem efektivity i snižováním nákladů. Farmáři vynakládají mnohem méně prostředků na pracovní sílu i za veterináře. Velké farmy bez nich už v podstatě nemohou fungovat, ty menší s nimi začínají pracovat postupně, uzavírá The New York Times.
Jak systém funguje?
Měřicí zařízení je umístěno na obojku krávy nebo v ušní značce. Detekuje trojrozměrný pohyb hlavy a krku zvířete, stejně jako pohyb svalů v blízkosti jícnu.
Informace se ve značce ukládají po dobu až 24 hodin. Když se značka nachází v dosahu čteček (obvykle umístěných v mléčné stodole nebo na jiných místech v okolí farmy), informace o každém kusu stáda se aktualizují každých 20 minut. Pokud je ve stodole připojení k internetu, znamená to, že aplikace bude poskytovat aktuální informace téměř v reálném čase.
Vzory chování každé krávy se v reálném čase porovnávají s její vlastní 10denní základní hodnotou chování a některými obecnými očekáváními u krav v různých fázích laktace. Pokud systém zjistí významné změny, označí krávu jako v říji, nemocnou nebo v nouzi. Informace se ukládají po celou dobu života krávy plus 2 roky.
K historickým údajům lze přistupovat prostřednictvím zpráv a dashboardů v desktopové nebo mobilní verzi monitorovacího softwaru.
Z popisu systém SenseHub od společnosti Merck