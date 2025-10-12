Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Autor:
  15:00
Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku 2013, jejich výrobce je ale každým rokem zdokonaluje. Farmáři díky nim zaměstnávají méně pracovníků a u zvířat přispívají k nárůstu dojivosti.

Na speciální obojky pro krávy vsadil také americký farmář Tony Louterse a podle portálu The New York Times si je nemůže vynachválit. Dokáže totiž díky nim rychle zasáhnout v případě, že se u krav rozvíjí nemoc. Jakmile se nějaké zhoršují zdravotní hodnoty, technologie na to farmáře upozorní a ten může jednat.

Monitorovací nákrčník Sensehub
Monitorovací nákrčník Sensehub
merck sensehub dobytek krávy monitor sledovací zařízení obojek zdraví
merck sensehub dobytek krávy monitor sledovací zařízení obojek zdraví
6 fotografií

Americký zemědělec má na své farmě již několik let více než 700 krav. V posledních letech mu ale práci z části ulehčují i speciální chytré obojky se senzory pohybu a wifi připojením. Ty mu o každé krávě předávají údaje o zdravotním stavu, a pokud se mu něco nezdá, může rychle zasáhnout. „Jako bych si s dobytkem mohl povídat,“ říká k technologické vychytávce dvaapadesátiletý Louters.

Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Když se nedávno o půl šesté ráno na počítači Tonyho Louterse rozsvítilo varování, že zdravotní stav jedné z jeho svěřenkyň se začíná zhoršovat, už o půl hodiny později farmář zvířeti podával probiotika a teplou vodu. Tím problém vyřešil dřív, než vlastně vůbec začal.

AI mění pravidla hry i v zemědělství

Za chytrými obojky pro dobytek stojí společnost Merck. Ačkoliv při jejich vstupu na trhu 2013 nezvládly o moc více funkcí než běžné krokoměry, za uplynulých 12 let se firmě tento výrobek povedlo výrazně posunout. Chytré obojky totiž u krav dnes již sledují také trávení, žvýkání, jejich pohyb i teplotu těla. To vše díky pokročilému algoritmu, který je založený na umělé inteligenci.

Hodnota trhu s technologickými vychytávkami ke sledování hospodářských zvířat navíc každým rokem roste. Jen loni se tato hodnota vyšplhala již na více než 5 miliard amerických dolarů. Farmářům pomáhají se zvyšováním efektivity, redukcí nákladů na krmivo a snižují také závislost zemědělství na pracovní síle. Té navíc není dlouhodobě dostatek.

Pole už brzy sklidí stroje bez obsluhy, říká odborník na umělou inteligenci

„Zatímco ještě před pár lety platilo, že nové technologie do světa zemědělství dorazily jednou za pár let, dnes je situace jiná. Nějaká výrazná průkopnická novinka se na trhu objevuje každého půl roku,“ říká americký profesor Deepak Joshi.

Farmář Louterse na data z chytrých obojků každý den reaguje. Ze systému mimo jiné pravidelně dostává potřebné reporty, které jsou pro něj z pohledu správného chodu farmy už nepostradatelné. Na základě získaných informací z obojku americký zemědělec upravuje také krmné dávky, které jsou i kvůli clům prezidenta Trumpa dražší než před lety.

Příspěvek k vyšší dojivosti

Na tyto obojky postupně vsází i další američtí farmáři. Řadí se mezi ně také Annie Vannurdenová z Jižní Dakoty, která je pořídila loni. I díky nim se jí povedlo rozšířit počet krav z 2 700 na 5 000, a to dokonce bez najmutí jediného zaměstnance navíc.

S tulipány v Nizozemsku pomáhá robot Theo. Na poli se loudá, chyby ale nedělá

Vannurdenová říká, že díky obojkům sleduje obrovský posun v dojivosti. Za normální situace z jedné krávy denně získá asi 36 kilogramů mléka. Díky obojkům to nyní prý je dokonce i 39 kilogramů. „Když se kráva cítí dobře, vyprodukuje o několik kilogramů mléka víc,“ doplňuje.

Díky technologiím na velkých amerických farmách už na člověka snadno nenarazíte. Drony, autonomní stroje, chytré obojky či jiné nejrůznější speciální senzory pomáhají zemědělcům s růstem efektivity i snižováním nákladů. Farmáři vynakládají mnohem méně prostředků na pracovní sílu i za veterináře. Velké farmy bez nich už v podstatě nemohou fungovat, ty menší s nimi začínají pracovat postupně, uzavírá The New York Times.

Jak systém funguje?

Měřicí zařízení je umístěno na obojku krávy nebo v ušní značce. Detekuje trojrozměrný pohyb hlavy a krku zvířete, stejně jako pohyb svalů v blízkosti jícnu.

Informace se ve značce ukládají po dobu až 24 hodin. Když se značka nachází v dosahu čteček (obvykle umístěných v mléčné stodole nebo na jiných místech v okolí farmy), informace o každém kusu stáda se aktualizují každých 20 minut. Pokud je ve stodole připojení k internetu, znamená to, že aplikace bude poskytovat aktuální informace téměř v reálném čase.

Vzory chování každé krávy se v reálném čase porovnávají s její vlastní 10denní základní hodnotou chování a některými obecnými očekáváními u krav v různých fázích laktace. Pokud systém zjistí významné změny, označí krávu jako v říji, nemocnou nebo v nouzi. Informace se ukládají po celou dobu života krávy plus 2 roky.

K historickým údajům lze přistupovat prostřednictvím zpráv a dashboardů v desktopové nebo mobilní verzi monitorovacího softwaru.

Z popisu systém SenseHub od společnosti Merck

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

Trump rozpoutal špagetovou válku. Italští výrobci těstovin se děsí budoucnosti

Italské výrobce těstovin zasáhla nová hrozba ze strany amerického prezidenta Trumpa. Ten na jejich výrobky plánuje uvalit 92procentní cla. Krok pro některé výrobce představuje osudový úder. Itálie se...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

12. října 2025

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí řidiči kamionů a autobusů i dalších dopravních prostředků, přestože to nejsou špatně placené pozice....

12. října 2025

Internet je plný přestrojených e-shopů. Lidé netuší, s kým obchodují, říká právník

Premium

Nakupování přes internet zažívá v Česku v posledních letech velký rozmach. Jaká ale v digitální džungli čekají na zákazníky úskalí? Právník Jan Šůra z organizace dTest, která se dlouhodobě zabývá...

11. října 2025

Amerika zažívá soumrak řemeslných pivovarů. Náklady stoupají, zákazníci mizí

Řemeslné pivovarnictví ve Spojených čelí největší krizi za posledních dvacet let. Minipivovarům klesají tržby, mnohé na pokles poptávky reagují ukončením provozu. Podle údajů organizace Brewers...

11. října 2025

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv,...

11. října 2025  16:03

Virál jako základ marketingu. Korejský výrobce nudlí sčítá astronomické zisky

Pikantní instantní nudle jihokorejské značky Buldak jsou na trhu již více než deset let, ale díky rostoucí popularitě na internetu jejich prodej stále roste. Mateřská společnost Samyang Foods nyní...

11. října 2025

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Takzvané rebelské značky získávají stále větší část trhu balených potravin v USA. Ačkoli tvoří zatím méně než dvě procenta trhu nápojů a výrobků pro domácnost, v roce 2024 přispěly téměř k...

11. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.